L'incendi de Bejís afecta a un perímetre de 120 quilòmetres i amenaça el parc natural de Sierra Calderona

L'incendi de Bejís ja afecta a un perímetre de 120 quilòmetres i amenaça el parc natural de la Serra Calderona a causa dels vents canviants que han reviscut el foc i l'han expandit en el seu flanc sud al llarg del dia. Els veïns evacuats continuen sense poder tornar als seus habitatges.

Així ho ha indicat la consellera d'Interior, Gabriela Bravo, que ha comparegut després de la reunió del Cecopi. Ha remarcat la presència de “fronts agressius” en zones que no es van veure tan afectades per les pluges de la passada nit, la qual cosa ha afavorit l'expansió durant el dia. En aquest costat, pròxim al parc natural, es concentren ara mateix les dotacions.

La consellera ha indicat que l'incendi no està perimetrat i que ha sigut impossible realitzar un càlcul de les hectàrees que s'han cremat. Ha assenyalat que el foc ha arribat finalment el monestir de la Cova Santa encara que no se sap en quina mesura li ha afectat.

I és que els vents, que encara s'esperen aquesta nit, han reavivat les flames en el flanc sud del foc: “És un incendi molt complex per la potencialitat i les dificultats orogràfiques” del terreny, ha afegit Bravo.

“Molt agressiu”

Davant aquesta situació, Bravo ha assenyalat que demà al matí s'incorporaran més mitjans aeris a les labors d'extinció, però que els terrestres continuaran treballant durant la nit. L'incendi continua “molt agressiu”, però s'espera que la humitat de la nit i la previsible caiguda de les temperatures ajude a rebaixar la intensitat.

Bravo ha demanat “prudència” i ha destacat la labor dels bombers que estan “jugant-se la vida” en aquest incendi. “Tot el front sud-est continua evolucionant amb força malgrat els esforços aeris”, ha remarcat i ha subratllat la “gran complexitat”.

Respecte a les evacuacions no hi ha hagut novetat: continuen els confinaments d'Alcublas i Andilla i la impossibilitat d'accedir a Bejís, Sacañet, Teresa, Torás. També estan desallotjades els llogarets de Artaj, la Pobleta i Oset, a Andilla.

Vall d'Ebo

Sobre el foc de Vall d'Ebo, Bravo ha assenyalat que encara no s'ha donat per estabilitzat perquè hi ha hagut alguns rebrots i algunes “reproduccions” durant el dia. No obstant això, “evoluciona més favorablement” que el de Bejís.

No obstant això, ha indicat que espera que es puga donar per estabilitzat demà, i que es puguen traslladar efectius des de la zona cap a l'incendi que amenaça a la Calderona.