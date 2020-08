El Tancat de la Pipa, en l’Albufera de València, registra xifres històriques de parelles nidificants d’ocells aquàtics

Un total de 84 parelles d’11 espècies diferents d’ocells aquàtics han nidificat en el Tancat de la Pipa, dins de l’Albufera de València. Unes xifres que reflecteixen el paper crucial d’aquest aiguamoll artificial per a la conservació de la biodiversitat dins del parc natural.

Entre els mesos de març a juliol, tècnics de SEO/BirdLife han dut a terme un seguiment intens dels ocells aquàtics nidificants en l’aiguamoll amb la finalitat d’esbrinar el nombre de parelles, la seua distribució i com de reeixida ha sigut la temporada en aquesta reserva ornitològica de 40 hectàrees, situada en la riba nord de la llacuna de l’Albufera, propietat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i gestionada per SEO/BirdLife i Acció Ecologista-Agró mitjançant acords de custòdia del territori amb l’administració esmentada.

Registres històrics

“Durant aquesta temporada de cria, un total de 84 parelles d’11 espècies diferents d’ocells aquàtics han nidificat en la reserva. D’aquestes, quatre espècies presenten requeriments ecològics basats en la disponibilitat d’aigua de bona qualitat, una bona cobertura de vegetació submergida i invertebrats aquàtics abundants. Es tracta sobretot del bragat, l’ascle, el cullerot europeu i la fotja comuna, juntament amb altres ocells, la presència dels quals és un indicador del bon estat de conservació d’aquest aiguamoll”, ha explicat Anna Valentín, tècnica de la delegació de SEO/BirdLife a València.

En el cas del bragat, les 19 parelles distribuïdes per la reserva dupliquen la xifra del 2019 i suposen el màxim històric després de la creació d’aquest espai el 2009. Destaquen també els registres màxims de parelles nidificants de fotja comuna i d’escabussonet, amb 30 i 13 parelles, respectivament. Per a aquestes espècies, el Tancat de la Pipa suposa la localitat amb més nombre i densitat de parelles de tot el parc natural. “Per a l’ascla i el cullerot europeu, de la mateixa manera, han suposat ser les úniques parelles nidificants en l’Albufera, i unes de les molt poques registrades en tota la Comunitat Valenciana. Totes aquestes dades reflecteixen, de nou, el paper que aquest aiguamoll artificial té com a santuari d’ocells que requereixen aigües de bona qualitat, i com a punt calent de biodiversitat en l’Albufera”, ha subratllat Valentín.

Les raons que subjauen a aquests resultats es relacionen amb dos factors principals: el desenvolupament de la reproducció seguint els cicles naturals de les espècies i l’existència de prades de vegetació submergida. En l’Albufera, els períodes de reproducció es veuen influenciats per l’estat dels arrossars, que estan eixuts fins que reben la inundació a final de maig. En conseqüència, i davant la falta d’aliment, els ocells aquàtics retarden la nidificació més d’un mes respecte de la nidificació en ambients naturals, i es limiten a tot just el mes de juny.

“En el Tancat de la Pipa, no obstant això, les dates de reproducció han sigut les pròpies d’ambients naturals, on al final d’abril i principis de maig es van començar a observar els primers pollets de fotja comuna, i acabant al juny, donant temps perquè els ocells aquàtics puguen criar en un rang temporal ampli. A això se suma més disponibilitat d’aliment gràcies a un augment de la cobertura de la vegetació aquàtica submergida i a les densitats elevades de puça d’aigua, com a aliment, en tota la reserva fins a principis d’estiu”, ha matisat Anna Valentín, que ha col·laborat en els seguiments i censos d’ocells.

Model d’aiguamoll ben gestionat

El Tancat de la Pipa és un enclavament en què des del 2009 s’ha desenvolupat un projecte pilot de recuperació de qualitat de l’aigua i biodiversitat, que ha permés recuperar i millorar les poblacions d’alguns ocells aquàtics d’interés a escala regional, mitjançant la presència d’ambients amb inundació permanent i la recuperació de vegetació submergida. Al seu torn, altres grups faunístics es beneficien de la restauració i la recuperació d’hàbitats palustres d’inundació permanent i amb bona qualitat de l’aigua. Així mateix, des de març del 2019 forma part de la xarxa de Reserves Ornitològiques de SEO/BirdLife per la seua importància per a la nidificació d’espècies d’interés com el bragat o el boscaler, a més de ser clau per a la migració i la hivernada d’espècies amenaçades com el bitol.