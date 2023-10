El Mercat del Grau de València torna a l’activitat després de cinc anys en obres i serà el primer a obrir a les vesprades

“Al cap de cinc anys tancat, hui obrim el mercat més antic de la ciutat i el primer que obrirà a les vesprades”, va afirmar dilluns l’alcaldessa de València, María José Catalá, en la seua visita al Mercat del Grau amb motiu de la reobertura al públic. “Tenim un compromís molt clar amb els mercats municipals. Aquests centres són els que fan barri i hem de cuidar-los. Per això, ja estem treballant en un pla integral de reforma dels mercats, ja que ens n’hem trobat molts amb grans deficiències”, va explicar l’alcaldessa.

Les obres del Mercat del Grau ja estaven un any acabades, termini en què es va preparar la subhasta de les parades. Finalment, s’ha obert amb deu parades ja adjudicades i l’Ajuntament té previst efectuar una altra subhasta de parades el desembre, per cobrir-ne les vacants i de la resta dels mercats municipals. Des del febrer passat, els venedors han estat pagant les seues taxes a l’espera de la reobertura, per a tirar avant les seues parades de venda des del primer minut.

Durant la visita, l’alcaldessa de València va saludar venedors i venedores i va animar tots els veïns del Grau i de la resta de la ciutat a comprar productes de proximitat i de qualitat. Catalá ha recordat que “en el primer mes de govern es van injectar prop de 600.000 euros per a reformes en els mercats municipals i es va haver de reparar en temps rècord el sostre del del Cabanyal, perquè queia literalment”.

Reforma del Mercat del Grau

La reforma integral duta a terme en les instal·lacions municipals del Grau ha comptat amb un pressupost de 2,8 milions d’euros, cosa que ha permés tant la modernització com la recuperació d’elements originals d’estil modernista. L’antiga façana s’ha substituït per una àmplia vidriera que envolta ara tot l’espai. A més, les cobertes s’han renovat per teula plana i els paviments de pedra són la base per als espais públics i el recorregut mateix de parades del mercat.

El Mercat del Grau té parades de carnisseria, fruites i verdures, pollastre i ous, xarcuteria, productes congelats, forn i pastisseria, productes ecològics, saladures, pescateria, una d’ultramarins, delicatessen, bar i cafeteria. A més, disposa d’una sala polivalent perquè associacions, confraries i la resta d’entitats veïnals puguen sol·licitar-la per a reunions o organització d’activitats. D’aquesta manera, el mercat reformat servirà per a dinamitzar el barri i ser un motor econòmic.

Compromís i el PSPV exigeixen que es convertisca en zona de vianants

El portaveu de Compromís Joan Ribó va comentar que “és un dia de molta alegria, perquè comença a funcionar el nou Mercat del Grau”. Aquest projecte es va impulsar durant el mandat de Ribó com a alcalde de València amb una rehabilitació en què es van invertir 2,8 milions d’euros. Les obres van acabar fa un any i a partir d’ací va començar la faena per a omplir-lo de comerciants amb la subhasta de les diferents parades, a més de les parades de venda que s’havien mantingut abans de la rehabilitació.

“Des de la satisfacció, voldria recordar que el mercat estava en unes condicions bastant lamentables. S’ha hagut de canviar tota la teulada, també s’han tractat les columnes, mantenint l’arquitectura amb elements de ferro de l’època modernista. A més de disposar de noves zones obertes a la disposició del veïnat. Per tant, estem davant un nou mercat modern que, a més de promoure l’alimentació sostenible i de proximitat, està preparat per a donar vida al barri i crear un punt de trobada veïnal”.

En aquest sentit, Joan Ribó ha recordat que ha de completar-se amb la conversió en zona de vianants de tot l’entorn. “És una proposta que es va fer des de la Regidoria de Mobilitat Sostenible ateses les reivindicacions de l’associació de comerciants i demanem que no es quede en el calaix, perquè d’alguna manera es consolidaria com una zona de dinamització del barri”.

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va criticar que no s’ha executat la conversió en zona de vianants de l’entorn del Mercat del Grau: “El projecte de conversió en zona de vianants està totalment paralitzat, perquè no hi ha interés. I la clau la tenim en unes declaracions que ha fet el regidor de Mobilitat en què assegura que la millor política de mobilitat és la de donar fluïdesa al trànsit perquè els vehicles pogueren entrar per qualsevol dels nostres carrers: tenen un model de ciutat caduc que va en contra dels reptes climàtics”, va finalitzar.

Retards en el pla urbanístic del Grau

La portaveu socialista, Sandra Gómez, va denunciar també que “la desídia i la inacció” de Catalá han provocat que l’Ajuntament “perda el control del pla d’actuació integrada (PAI) del Grau i deixe un projecte emblemàtic de la ciutat absolutament embossat després de tots els avanços aconseguits des de l’anterior govern progressista”.

Segons Gómez, “només havia de liquidar el nostre projecte en el PAI del Grau i tramitar l’avaluació ambiental. Però per falta d’interés, per desídia i, des del meu punt de vista, per una falta total de capacitat de treball i d’interessar-se per qüestions importantíssimes d’aquesta ciutat, tenim de nou el PAI del Grau embossat, que torna a la casella d’eixida i sota el control d’una altra Administració, perquè ha deixat que caduque l’avaluació ambiental del pla general d’ordenació urbana (PGOU)”.

Mentre l’avaluació ambiental del PGOU estava vigent, la competència per a avaluar ambientalment el planejament del PAI del Grau era de l’Ajuntament. Aquesta avaluació va caducar el 16 de juliol passat i, com que l’Ajuntament no havia aprovat la relativa al PAI, haurà de tornar a començar de nou, però aquesta vegada serà la Generalitat Valenciana la que haurà de tramitar-la, cosa que suposa un termini molt més llarg. “Catalá, una vegada més, es va trobar la faena feta i la solució damunt la taula, i l’ha malbaratada per la incompetència d’aquest govern i pel sectarisme i el negacionisme que els caracteritza”.