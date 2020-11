Més de 10.000 denúncies en els jutjats valencians i 9.900 dones amb protecció policial per violència masclista

Els organismes judicials han rebut en deu mesos del 2020 més de 10.000 denúncies per violència de gènere procedents de la Comunitat Valenciana. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial, recollides en l’oficina estadística del Ministeri d’Igualtat, 241 dones van acudir al jutjat directament a presentar la denúncia i 6.390 es deriven d’actuacions policials amb denúncia de la víctima. En concret, 10.196 dones, de les quals més de 1.500 van patir lesions documentades en un comunicat juntament amb la denúncia. De les actuacions, 1.435 han ocorregut per intervenció directa de la Policia i 135 per actuacions policials arran de la denúncia d’un familiar. Només 19 intervencions s’han desencadenat per denúncia directa d’un familiar de la víctima, mentre que els serveis d’assistència a tercers són l’origen de 416 denúncies.

El Ministeri de l’Interior preveu 5.158 dones amb protecció policial, s’han dictat 2.182 ordres de protecció enguany i es detecten 101 dones en risc alt. Quant al sistema Viogen –el Sistema de Seguiment Integral en els Casos de Violència de Gènere– hi ha 9.900 casos actius de dones que reben atenció o protecció policial dins del programa. La violència masclista ha deixat cinc dones víctimes mortals al territori valencià.

Entre els recursos autonòmics, els Centres Dona 24 hores, la xarxa de la Generalitat Valenciana contra la violència masclista, han atés prop de 10.000 dones en el que va d’any. Fins al 31 d’octubre, la xarxa ha atés un total de 9.468 dones víctimes de violència de gènere, un 58,8% més respecte de les dones ateses l’any passat. Enguany més de 2.600 dones han acudit per primera vegada als centres d’atenció contra la violència masclista.

En la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives creuen que part de l’augment es deu al fet que hi ha més centres que abasten més territori. A l’abril de l’any passat es van posar en marxa els centres rurals, quatre punts amb capacitat de desplaçament amb base a Sogorb, Sant Mateu, Elda i Iàtova, que en el que va d’any han atés 1.617 dones, un terç de les quals acudien per primera vegada a aquest recurs. Els centres rurals “ajuden a destapar una violència que fins al moment quedava oculta en aquestes zones”, allunyades dels recursos especialitzats que solen concentrar-se en les capitals. L’objectiu dels centres era precisament visibilitzar una violència que queda sepultada per l’absència de recursos d’emergència.

La pandèmia del coronavirus ha provocat un canvi notable en l’atenció a dones víctimes de violència masclista, ja que han augmentat les consultes telefòniques i s’han introduït les atencions per videotelefonada, mentre que en els primers mesos es van reduir notablement les denúncies en els jutjats i en les dependències policials. El confinament obligatori durant el primer estat d’alarma va portar les dones víctimes de violència masclista a una situació sense precedents: haver de conviure forçosament amb els seus agressors i la dificultat afegida per a denunciar, ja que no sabien quins recursos estaven disponibles durant les primeres setmanes, ni tenien un espai segur per a fer-ho. Com a conseqüència d’això, les estadístiques de violència masclista del primer trimestre del 2020 van registrar una caiguda del 10% de les denúncies de tot el territori espanyol en un període que només tenia en compte 15 dies de confinament.

En la primera setmana del confinament, del 16 al 22 de març, la Comunitat Valenciana va registrar menys detencions que en la mitjana de l’any i el telèfon d’atenció dels centres Dona 24 de la Conselleria d’Igualtat van recollir un miler de telefonades. Des de la declaració de l’estat d’alarma, els centres han fet 28.200 intervencions, de les quals quasi 19.000 han sigut de manera telefònica, amb més de 52.000 telefonades. El 016, telèfon d’informació per a les víctimes, ha rebut 7.500 telefonades des de la Comunitat Valenciana. Durant el primer mes del confinament decretat per l’estat d’alarma, la Fiscalia de València només va registrar 5 denúncies per violència masclista, davant d’una mitjana entre 10 i 12 denúncies diàries, segons va relatar la fiscal delegada de violència sobre les dones de València, Rosa Guiralt. Respecte a les ajudes, la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, va detallar que fins al 30 de setembre un total de 3.977 han percebut la renda activa d’inserció per a víctimes de violència de gènere.