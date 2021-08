Més de 170.000 persones es beneficien de la renda valenciana d’inclusió i de l’ingrés mínim vital

Actualment, més de 100.000 persones es beneficien de les prestacions de l’ingrés mínim vital (IMV), mentre que ja són més de 70.000 les que perceben la renda valenciana d’inclusió (RVI) a la Comunitat Valenciana. “L’objectiu és que ningú es quede al marge en l’eixida d’aquesta crisi”, ha assenyalat el president de la Generalitat, Ximo Puig, que dijous mantenia una reunió a València amb el ministre d’Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá.

En aquesta trobada, en què també han participat la vicepresidenta Mónica Oltra i els consellers d’Hisenda i Economia Sostenible, Vicent Soler i Rafael Climent, s’ha avançat en la coordinació entre tots dos instruments. El cap del Consell ha anunciat la creació d’una ‘finestreta única’ per a gestionar totes dues prestacions. Per a la seua posada en marxa, en els pròxims mesos se signarà un conveni entre les administracions central i autonòmica: “L’important no són les administracions, sinó les persones”, ha dit Puig.

Aquesta ‘finestreta única’, tal com ha assenyalat el cap del Consell, permetrà avançar “encara més” en la coordinació d’unes prestacions que actuen com a autèntic “escut social” davant els sectors més desprotegits. “Hem avaluat el desplegament del marc de protecció que s’ha anat desenvolupant durant tota la pandèmia”, ha destacat Escrivá, que insistia en la voluntat de Generalitat i Govern perquè aquestes polítiques “encaixen”, oferint un escut social “extens” a través d’una finestreta gestionada per l’Administració autonòmica.

Ximo Puig, que ha qualificat la reunió d’“intensa” i de “molt positiva”, ha agraït la “voluntat permanent” del titular del Ministeri d’Inclusió de cooperar amb la Generalitat i de treballar de manera coordinada no sols “en l’agenda comuna de la pandèmia i la necessària reactivació econòmica i social”, sinó també per “optimitzar al màxim” un mecanisme com l’IMV, “que avança a gran velocitat”.

Col·laboració amb les comunitats autònomes

El ministre ha explicat que es va obrir la possibilitat de col·laborar amb les comunitats autònomes una vegada llançat l’ingrés mínim vital: “L’arrancada inicial l’havia de dur a terme la Seguretat Social, perquè la seua capacitat de gestió no té parangó, com demostra el fet que hem tramitat 1,4 milions de sol·licituds en un any i hem arribat a 320.000 famílies i 900.000 persones, mentre que la capacitat de tramitació conjunta de les autonomies era de 200.000”. “Ara, la situació és diferent, encara que no totes les comunitats estan disposades a col·laborar com ho fa la Generalitat Valenciana”, ha conclòs Escrivá.