Més temporal, menys qualificat i pitjor pagat: el sector de l’hostaleria valencià, a examen

Més temporalitat no voluntària, pitjors salaris, jornades més llargues i amb una notable bretxa salarial per gènere. Ser empleat del sector hostaler a la Comunitat Valenciana implica tindre pitjors condicions laborals que en la mitjana d’Espanya, però també que en qualsevol altre sector en el territori autonòmic. Així ho indica un informe elaborat per l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE) presentat dimecres per l’Observatori del Treball Decent, que depén de la Conselleria d’Economia Sostenible i Sectors Productius.

L’informe xifra el pes del sector hostaler –allotjaments inclosos– en un 6% del valor agregat brut de l’economia valenciana i en un 8,5% de l’ocupació de l’autonomia. La pandèmia ha afectat negativament un sector la patronal del qual protesta constantment pels tancaments i els controls d’aforament, i exigeix al Govern ajudes d’emergència. Segons l’informe, l’ocupació de l’hostaleria valenciana ha caigut un 13,7% respecte del mateix període de l’any anterior, una xifra que quintuplica la taxa de caiguda de l’ocupació en la resta dels sectors de l’economia valenciana (del 2,5%), però que és més baixa que la caiguda de l’hostaleria a escala nacional, on ha descendit un 19%. La temporalitat és un altre dels factors a tindre en compte en el sector, amb un 42% davant el 27,9% en la resta, i bona part d’aquesta no la volen els seus treballadors.

L’estudi indica que, amb comparació al conjunt de l’economia valenciana, l’ocupació del sector de l’hostaleria es caracteritza per una taxa de temporalitat més alta, més pes del treball per compte propi, una estructura d’ocupacions amb escassetat d’ocupacions d’alta qualificació i abundància relativa d’ocupacions elementals, més freqüència del treball amb jornada a temps parcial, més subocupació i més freqüència de les jornades llargues. Pel que fa a la qualificació, l’informe analitza l’ocupació en llocs considerats d’alta qualificació, no els estudis dels treballadors; així doncs, el sector hostaler només ocupa entre el 5% i el 10% dels seus treballadors en llocs d’alta qualificació, mentre que en la resta de l’economia és entre el 25% i el 30%. Així doncs, el desajust educatiu és “més acusat” a la Comunitat Valenciana que a la resta d’Espanya en aquest sector, que frega el 80% en persones amb estudis universitaris.

Segons les xifres analitzades, els salaris en l’hostaleria estan per davall de la mitjana de la Comunitat i també són una mica més baixos que els salaris mitjans nacionals del mateix sector. La taxa de salarització se situa en 76,2 a la Comunitat, mentre que en la resta de l’economia se situa en el 83,5.

Les condicions són pitjors segons el gènere: en les dones, malgrat tindre nivells d’estudis més alts, els salaris són més baixos i augmenta la jornada parcial “involuntària”. Quasi el 10% de l’ocupació valenciana de les dones es dona en aquest sector, segons les dades del tercer trimestre del 2020. L’informe veu una millora lleu del sector amb caràcter previ a la pandèmia, però el coronavirus ha deixat tocat un sector les estructures del qual eren febles. Així doncs, els autors destaquen un impacte “brutal”, un esforç notable per mantindre l’ocupació, però es mostren cauts amb els índexs de millora, perquè poden reflectir un ajust en la població més vulnerable.