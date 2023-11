La Mesa de les Corts corregeix el criteri del Consell i permet debatre una proposta del PSPV sobre la inflació

La Mesa de les Corts Valencianes corregeix el criteri del Consell i permet que es debata una proposta del PSPV relativa a la factura de l’aigua. L’òrgan de govern de les Corts, presidit per la ultradreta amb el suport del PP, alça el veto de l’executiu de Carlos Mazón a la proposta, després de mantindre’l en un primer moment.

La iniciativa del PSPV, que busca una compensació en el cànon de l’aigua per a pal·liar l’efecte de la inflació en famílies vulnerables, estava embossada des del 31 d’octubre passat, quan la Mesa va conéixer el criteri del Consell, a través del departament d’Educació, Universitats i Ocupació, contrari a la seua tramitació. L’executiu autonòmic pot manifestar el rebuig al fet que una iniciativa es tramite i es debata si aquesta implica una disminució dels ingressos pressupostaris, com va passar respecte d’aquesta proposta, però la Mesa té capacitat de reconsiderar-ho.

Segons fonts parlamentàries, el primer rebuig va provocar crítiques severes, al·legant que es poden vulnerar els drets dels diputats i dels grups. Hi ha jurisprudència en el Tribunal Constitucional relativa a aquests drets i que avala que es tramiten les proposicions de llei per evitar la seua vulneració. El conflicte per la tramitació de mesures en les Corts Valencianes està tornant-se habitual i l’oposició ha denunciat un ús partidista de les institucions.

Setmanes després, reunida de nou la Mesa, es va tornar a produir un debat intens sobre la tramitació de la iniciativa del PSPV en què els representants de les formacions van tindre en consideració la jurisprudència de l’òrgan constitucional. En el debat es va argumentar que la mesura presentada pels socialistes arriba després d’una decisió del Consell de Mazón i immediatament posterior a la presentació dels pressupostos de la Generalitat, encara obert el termini d’esmenes. Finalment, els membres de la Mesa van acordar permetre la tramitació i el debat de la proposta socialista, contravenint el criteri de l’executiu del PP i Vox.