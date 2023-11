Metrovacesa inicia el procés de desallotjament dels terrenys de Benimaclet reconvertits en horts pels veïns

“Ja fa 15 anys que cultive aquestes terres que estaven abandonades. Vaig començar a netejar i em vaig posar ací i després uns altres van fer el mateix al costat. Ací cultive tomaques i altres verdures. No entenc per què ens volen tirar, si no poden construir encara. Quan hagen de començar les obres, doncs que facen el que hagen de fer, però ara no poden fer res, perquè no hi ha un projecte encara”.

Vicente Esteve, de 70 anys, és una de les sis persones que cultiven les terres abandonades que hi ha a les espatles de la urbanització Espai Verd, terrenys adquirits en el seu moment per Metrovacesa afectats pel futur desenvolupament urbà del programa d’actuació integrada (PAI) de Benimaclet a València. Sis més les van abandonar després de patir les seues parcel·les “diversos incendis intencionats”.

La promotora va posar en el seu moment demandes de desallotjament dels terrenys que són de propietat seua i, fruit d’aquests processos, estava previst per a dimarts el desallotjament dels sis horts que queden en producció en aquesta parcel·la, cultivats per veïns i veïnes del barri i els voltants.

No obstant això, tal com va comprovar in situ elDiario.es, la comitiva judicial no es va presentar finalment en els terrenys en què es van donar cita una vintena d’activistes i membres de la plataforma veïnal Cuidem Benimaclet per protestar contra els desallotjaments.

Rosa Monfort, de 62 anys, és una altra de les veïnes que cultiva aquestes terres, pràcticament de les primeres a cultivar en aquesta parcel·la: “Fa uns 20 anys vaig vindre ací i vaig demanar permís a la persona que ja estava cultivant i que anava a deixar-ho per a seguir jo. Ell no era el propietari del sòl, perquè ja estava expropiat per Metrovacesa, però ja feia molts anys que treballava les terres amb l’acord previ amb els propietaris. Ara depén del que passe, veurem què faig. El que ens interessaria és que l’Ajuntament els fera horts urbans de manera regulada i pagant el que calga pagar, però que estiguera ben parcel·lat i que es pose el que es vulga posar a treballar la terra. Però que siga hort, no asfalt i construcció”.

Per part seua, Adrià Solbes, portaveu de Cuidem Benimaclet, considera que “cap terreny del futur PAI ha de ser destruït i molt menys abans que s’aprove i comence el que hagen de construir”. Segons explica, “aquests terrenys van ser dels primers que els veïns van ocupar per fer-los horts urbans fa 20 anys; la proposta és que deixen que es continuen treballant, perquè els edificis d’habitatges que volen construir no responen a una necessitat de la ciutat. La ciutat no creix en nombre d’habitants, però sí en nombre de cases, per la qual cosa la pregunta és per a qui són aquestes cases”.

Sobre el planejament de l’urbanista José María Ezquiaga que, pel que sembla, ha acceptat Metrovacesa, segons va traslladar el regidor d’Urbanisme, Juan Giner, a l’Associació de Veïns de Benimaclet, Solbes comenta que els sembla bé que “els espais verds privatius de les urbanitzacions es traguen per a ús públic”, però insisteixen que el projecte és “especulació crua i pelada”. Cuidem Benimaclet són contraris al PAI i demanen que tot l’àmbit es reconvertisca en horta, en parcs i en equipaments públics.