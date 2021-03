Mig milió de treballadors valencians en ERTO durant la pandèmia, el 69% del sector serveis

Després d’un any de pandèmia de la COVID-19 ja és possible quantificar l’efecte tan brutal sobre l’ocupació de la crisi sanitària. Un total de 536.735 treballadors valencians s’han vist afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), segons dades de la Direcció General de Treball, Benestar Social i Seguretat Social de la Conselleria d’Economia.

El 69% dels ERTO es van tramitar en el sector serveis, el més afectat per les restriccions imposades a conseqüència de la pandèmia, seguit per la indústria (27%) i la construcció (4%). El sector de l’agricultura a penes va registrar 1.502 treballadors en 325 expedients.

Dels 536.735 treballadors, el 70% van ser inclosos en ERTO per força major i la resta, per altres causes. El 87% dels expedients (72.102) van comportar la mesura de suspensió, que afecta 400.916 treballadors.

La Direcció General de Treball, Benestar Social i Seguretat Social de la Conselleria d’Economia va tramitar el 20% dels ERTO, mentre que la seua delegació territorial de València va assumir els expedients que afecten 108.066 empleats. La direcció territorial a Alacant va assumir el 39% dels expedients, que afecten 162.331 treballadors, seguida de la de Castelló, amb 10.052 expedients per a 53.526 empleats.

La crisi econòmica que ha causat la pandèmia afecta les petites empreses, segons les xifres de la Conselleria d’Economia amb les dades acumulades entre el 12 de març de 2020, a l’inici de la crisi sanitària, i el 22 de març d’enguany.

Així doncs, les empreses entre un treballador i 10 han obtingut 74.042 expedients (el 89%), amb 215.892 treballadors afectats. Les empreses entre 11 i 50 treballadors van registrar el 10% dels expedients. Les empreses més grans, amb més de mig miler de treballadors, tan sols van tramitar 11 expedients, que van afectar 29.371 empleats.