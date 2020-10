El Ministeri de Transició Ecològica no es pronunciarà sobre la DIA de l’ampliació del port de València si no li ho demana Ports de l’Estat

“La regió mediterrània és considerada un dels punts calents globals en matèria de canvi climàtic. Canvi climàtic que incideix directament o indirectament sobre un amplíssim conjunt de sectors econòmics i sobre tots els sistemes ecològics espanyols, accelerant la deterioració de recursos essencials per al nostre benestar com l’aigua, el sòl fèrtil o la biodiversitat i amenaçant la qualitat de vida i la salut de les persones”.

Això diu part de la Declaració d’Emergència Climàtica aprovada pel Govern el 21 de gener passat. Aquesta declaració estableix, entre altres coses, que la perspectiva ambiental ha d’estar present de manera transversal en totes les mesures polítiques adoptades per l’executiu central.

No obstant això, el port de València i la seua ampliació polèmica sembla quedar fora d’aquesta Declaració. El projecte, que suposarà duplicar la capacitat actual d’emmagatzemar i moure contenidors (actualment en gestiona al voltant de cinc milions) mitjançant la construcció d’una terminal enorme, està pendent que Ports de l’Estat, entitat dependent del Ministeri de Foment, confirme si la declaració d’impacte ambiental (DIA) que va rebre el projecte original l’any 2007 és vàlida, com defensa l’Autoritat Portuària de València, o si per contra requereix un altre informe ambiental que preveja les modificacions substancials que s’han dut a terme sobre el pla inicial i l’impacte ambiental del qual no ha sigut avaluat.

No obstant això, la màxima autoritat del Govern en matèria ambiental no participarà en aquesta valoració, almenys d’entrada. Fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica han informat a elDiario.es sobre aquest tema que el departament que dirigeix la ministra Teresa Ribera “no ha rebut cap sol·licitud per part de Ports de l’Estat per a avaluar aquest projecte. Per tant, no podem pronunciar-nos sobre l’assumpte”.

Aquest diari s’ha dirigit a Ports de l’Estat per saber si pensa demanar una valoració o un informe a Transició Ecològica sobre la validesa de la DIA del 2007 per a un projecte que no té res a veure amb el que la va obtindre, sense haver obtingut resposta.

Segons va informar el president de l’APV, Aurelio Martínez, en l’últim consell d’administració de finals de setembre, el compromís de Ports de l’Estat és que aquest informe estiga acabat en un termini de tres mesos, és a dir, al final d’any.

Principals canvis sobre el projecte original

Un dels canvis més significatius que inclou el nou projecte d’ampliació del port de València és la ubicació de la nova terminal de contenidors, que es trasllada a l’actual dic de recer, cosa que incrementarà l’impacte paisatgístic des de les platges del Cabanyal i la Malva-rosa.

Això, al seu torn, obliga a traslladar la terminal de creuers de la ubicació actual mar endins a les drassanes de Boluda, al costat del barri de Natzaret, amb l’impacte ambiental que comporta en matèria d’emissions.

A més, es preveu un increment de materials de rebliment en quatre milions de metres cúbics per a la futura terminal de contenidors.

L’ampliació suposaria també de manera indirecta l’execució d’un nou accés nord per a donar entrada i eixida a l’augment previsible de vehicles pesants.