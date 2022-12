La ministra de Transició Ecològica atribueix a Ports de l’Estat la responsabilitat de la DIA per a l’ampliació de València

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va evitar dilluns avalar la declaració d’impacte ambiental (DIA) del 2007 de l’ampliació del port de València i va atribuir aquesta responsabilitat a l’òrgan substantiu del projecte que, després de la recent resolució del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid, torna a ser Ports de l’Estat.

Ribera va participar en l’acte d’inauguració de la Setmana dels Drets Humans celebrada en la Facultat de Dret de la Universitat de València, en què prèviament, van inaugurar un gran mural, situat en el vestíbul d’aquest centre, obra dels artistes Paco Roca i Martín Forés.

A la seua arribada a la Facultat de Dret i durant l’acte, diversos membres de la Comissió Ciutat-Port, plataforma veïnal i ecologista contrària a l’ampliació que ha aconseguit la resolució favorable del TSJ de Madrid, van mostrar pancartes amb el lema ‘Més València, menys port’.

La vicepresidenta, en la seua intervenció, va assegurar que el dret ambiental “està lligat al dret a l’aire i a l’aigua neta, a l’alimentació i a la salut” i va recordar algunes de les previsions dels experts, referents a les morts per pèrdua de qualitat de l’aire i els desplaçaments de poblacions que es produiran els pròxims anys, que afectaran 700 milions de persones d’ací al 2030. També s’ha referit a les condicions meteorològiques d’aquest estiu, que ha definit com “una galtada de realitat” molt més gran que les previsions més pessimistes.

En el torn de preguntes, el professor de filosofia del dret José Antonio García va demanar a la ministra que valorara “si el conjunt del seu discurs és coherent amb la posició que adopta el seu Govern respecte a l’ampliació del port de València”, que va considerar “un greu problema no sols ciutadà, sinó de drets humans a llarg termini”, una qüestió que va ser aplaudida per tots els assistents.

Ribera va agrair la pregunta i també la presència dels membres de la Comissió Ciutat-Port i va respondre que “és una qüestió que cal situar en a qui es pregunta què”. En aquest sentit, va explicar que “els responsables d’avaluació d’impacte ambiental no actuen d’ofici per valorar si els continguts d’una actuació són compatibles amb la declaració d’impacte ambiental, ha de ser l’òrgan substantiu qui faça aqueixa valoració i, si escau, sol·licitar una revisió de l’avaluació d’impacte ambiental”.

La vicepresidenta, a més, va especificar: “Ara com ara en el ministeri hem tingut un informe de compatibilitat amb els plans d’ordenació d’espais marins que ha aparegut amb una llista molt important de condicionants”.

Ribera ha insistit a eludir la responsabilitat del projecte: “Forma part també del conjunt de les normes i de la convivència que a cadascú es demane l’explicació que pertoca, no solament pensant que hi ha qui pot resoldre totes les qüestions, perquè, si no, és molt difícil plantejar solucions”.

En un marc més general, la ministra ha advertit: “Hi ha un debat de fons molt més ampli que és com afecten les infraestructures en les dinàmiques del litoral i això afecta ports, passejos marítims i nuclis residencials, infraestructures que han anat ocupant espais i que fan que canvie de manera molt important tota aquesta dinàmica i tinga conseqüències. Aquest serà un debat encara més complicat. De la mateixa manera que fa anys es va obrir el debat per veure què ocorria amb les infraestructures i els habitatges que estaven situats en zones inundables, ens trobem en una situació molt semblant en les ubicacions del litoral que ja hem vist que es veuen afectades per les DANA i les grans tempestes, per aquesta afecció que tenen en les dinàmiques. En un moment determinat caldrà estudiar si es planteja una protecció artificial addicional o una regressió ordenada”.

Com va informar elDiario.es, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Madrid ha dictat una interlocutòria de data 5 de desembre que dona la raó a la Comissió Ciutat-Port i suspén cautelarment la resolució del Ministeri de Transició Ecològica (Miteco) de 30 de març de 2021 (BOE de 12/04/21) que possibilitava que l’Autoritat Portuària de València (APV) poguera decidir per si sola sobre la necessitat o no d’una altra avaluació ambiental per a la macroampliació que la mateixa APV promou. Després de la suspensió cautelar, aquesta responsabilitat recau en Ports de l’Estat, que no s’ha pronunciat encara sobre la validesa de la DIA del 2007 per al projecte modificat i aprovat el 2 de desembre passat.