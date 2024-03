El ministre Urtasun presenta a València l’Any Estellés per suplir el veto de la ultradreta a la memòria del poeta

El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es va plantar dimecres a València per presentar la programació de la commemoració del centenari del naixement del poeta Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 - València, 1993). I per suplir els vetos de Vox, que exerceix la cartera de Cultura en el Govern autonòmic presidit pel popular Carlos Mazón, a un poeta incòmode per a la dreta i l’extrema dreta. “Som tots deixebles d’Estellés”, va afirmar Urtasun en una roda de premsa amb la filla del poeta, Carmina Andrés, celebrada en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània de València.

El titular de Cultura es va referir als “impediments” a la celebració per part del conseller Vicente Barrera, encara que no va esmentar explícitament l’extorero i dirigent de Vox. Barrera va presumir d’haver eliminat les ajudes a la fundació que difon l’obra de Vicent Andrés Estellés en els primers pressupostos autonòmics del bipartit valencià.

Ernest Urtasun va definir a Estellés com “un dels grans poetes en llengua valenciana a l’altura de la gran tradició d’Ausiàs March” i va recordar el compromís de l’escriptor amb la justícia social i amb la “recuperació” de la llengua del País Valencià “durant i després del franquisme”.

En definitiva, Estellés va ser un “autor imprescindible no sols de la literatura valenciana”, erigint-se també en “un patrimoni de tot Espanya”, va dir el ministre. La celebració de l’Any Estellés és una manera de “fer sentir la veu” d’un autor “que ens continua interpel·lant d’una manera molt actual”, va dir Urtasun, que va anunciar que el Ministeri de Cultura ha programat actes a Madrid i Ciutat de Mèxic, entre altres llocs.

Al ministre se li va preguntar pel rebuig de PP i Vox en les Corts Valencianes a una proposta de Compromís per a declarar el 2024 Any Estellés. Urtasun va afirmar que es tracta d’un centenari “que hauria d’haver sigut celebrat per tots” i qui ha decidit no fer-ho “ho ha d’explicar ell”. “Jo això ho tinc clar i per això estic ací celebrant-ho”, va afegir.

“Vicent Andrés Estellés és un patrimoni de tots i totes les valencianes, però també ho és de tot el conjunt d’Espanya. Per tant, era la meua obligació fer-ho. A partir d’ací, si hi ha altres administracions que han decidit no fer-ho, són aquestes les que han de donar les explicacions”, va abundar.

Envoltat d’una àmplia representació del teixit cultural valencià, el ministre de Cultura va recordar que “l’obligació de tota Administració és posar en valor el seu gran patrimoni cultural” i “la vigència dels seus grans artistes”.

Barrera anuncia actes sobre Estellés, però no els detalla

La visita d’Urtasun va reflectir la distància sideral entre la cartera de Cultura del Govern central, en mans d’un ministre de Sumar, i la seua homòloga autonòmica a càrrec de Vox. El ministre va eixir al rescat institucional de la celebració d’un poeta considerat un traïdor per l’extrema dreta des que a les acaballes del franquisme es va implicar en la recuperació de la llengua i en la lluita per l’autonomia, juntament amb altres intel·lectuals com Joan Fuster o Manuel Sanchis Guarner, víctimes d’atemptats ultres.

Un compromís que va costar a Estellés el 1978 el seu lloc de treball en el diari que va pilotar la batalla contra l’autonomisme, tal com va recordar Urtasun en referència a la seua activitat periodística. El ministre també va al·ludir a la bomba que la ultradreta va col·locar el 1979 en el bust del poeta a Burjassot. De fet, l’estàtua del poeta en la seua localitat natal ha sigut atacada reiteradament en els últims anys.

L’al·ludit no va tardar a contestar les paraules d’Urtasun. El vicepresident de la Generalitat Valenciana i conseller de Cultura, Vicente Barrera, va anunciar que el seu departament prepara activitats amb motiu de l’Any Estellés, encara que no va detallar les dates ni en què consistiran. Barrera va retraure a l’anterior executiu del Pacte del Botànic, format pel PSPV-PSOE i Compromís, una pretesa inacció per a la celebració del centenari del poeta.

“No hi havia res, hi havia zero llibres, zero publicacions programades, zero conferències, zero cicles de trobades literàries; hi havia zero activitats i ara exigeixen l’Any Estellés amb urgència”, va manifestar. Barrera va prendre possessió de la cartera de Cultura el 20 de juliol passat, fa huit mesos. Altres celebracions de la mateixa índole s’han hagut d’organitzar al marge de les institucions controlades per Vox, com el centenari de Vicent Ventura dissenyat per una comissió ciutadana.

Vicente Barrera també va assegurar que “hi ha hagut un muntó d’autors valencians de qui durant aquests últims anys ha sigut el centenari i no han celebrat res”. Tampoc va detallar a quins autors es referia.