El món a l’inrevés: el Ministeri de Transició Ecològica delega en el Port de València la protecció de l’Albufera

El Port de València, un dels principals causants de l’erosió de les platges del sud, situació que ja amenaça el Parc Natural de l’Albufera segons diversos experts, és lliure per a prendre les decisions que considere en matèria d’avaluacions ambientals davant la possible afecció de la seua polèmica ampliació sobre aquest espai emmarcat en la Xarxa Natura 2000, la qual cosa li atorga una protecció addicional. No hi té res a dir el Ministeri de Transició Ecològica que dirigeix la socialista Teresa Ribera.

Encara que semble el món a l’inrevés, és el que ha vingut a contestar el director general de Qualitat i Avaluació Ambiental, Ismael Aznar, a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, que va notificar el 6 de maig passat al Ministeri de Transició Ecològica i a l’Autoritat Portuària de València (APV) que les mesures cautelars associades a la revisió i actualització del pla d’ordenació i recursos naturals (PORN) de l’Albufera xoquen amb l’ampliació del port de València i que, per tant, ha de paralitzar-se.

En la seua carta de resposta, Aznar al·lega que “de conformitat amb el que es preveu en la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, correspon a l’òrgan substantiu valorar la necessitat de sotmetre un projecte a avaluació d’impacte ambiental”.

D’aquest règim jurídic, “es conclou la competència de les autoritats portuàries per a l’aprovació o l’autorització de projectes d’obres de ports d’interés general, és a dir, la seua consideració d’òrgan substantiu, sense perjudici que alhora detinguen la condició de promotor, cosa que no solament té efectes en el moment de l’autorització d’un projecte, sinó que pot tindre altres repercussions posteriors en matèria de modificació de projecte, seguiment ambiental o règim sancionador”.

Afig la missiva: “En el cas que ens ocupa, ha de ser, per tant, l’Autoritat Portuària del port de València (APV) la que valore si les actuacions que tinguera previst dur a terme exigeixen una avaluació ambiental ad hoc”.

Perquè no queden dubtes que el responsable mateix, en gran manera, de la deterioració de les platges del sud que amenaça el Parc Natural és el mateix que ha de decidir sobre aquest tema, Aznar es compromet “a traslladar les seues consideracions a l’Autoritat Portuària del port de València, de manera que, com a òrgan substantiu, les tinga en compte degudament a l’hora de valorar la necessitat d’instar un procediment d’avaluació ambiental i elaborar l’estudi d’impacte corresponent”, malgrat que el mateix requeriment en relació al PORN que Mollà va remetre al ministeri, també se li va enviar a l’APV.

Una APV que, a més, ha suspés la reunió del consell d’administració prevista per a aquesta setmana, sense justificar-ne els motius, per la qual cosa no hi haurà compareixença pública del seu president, el també socialista Aurelio Martínez.

La resposta d’Aznar va en la línia d’allò que va verbalitzar fa poc per la mateixa ministra Teresa Ribera, després d’una reunió amb el president del Govern valencià, Ximo Puig. “El Ministeri de Transició Ecològica no intervé com una mena de fiscalia o autoritat policial que decideix, sinó que aquesta vigilància correspon a qui és responsable de la infraestructura”, va dir la ministra Ribera.

Aznar mateix va remetre el 19 d’abril passat una missiva a l’APV en què recomanava la realització d’una altra declaració d’impacte ambiental (DIA) davant les “diferències apreciables” entre el projecte que es pretén portar avant respecte de que va obtindre la DIA favorable el 2007.

No obstant això, des de llavors totes les declaracions que han eixit del departament ministerial de Ribera sobre l’ampliació van en la mateixa línia: l’APV és la que ha de decidir-hi com a òrgan substantiu.

Una condició, la d’òrgan substantiu, que l’APV va obtindre per mitjà d’una resolució emesa pel mateix Ministeri de Transició Ecològica amb data 30 de març de 2021 per la qual es rectifica l’atribució a Ports de l’Estat de la condició d’“òrgan substantiu” i es designa en el seu lloc les autoritats portuàries com a responsables.

Europa adverteix de la protecció de la Xarxa Natura 2000

La Comissió Europea, en la seua resposta a la petició d’un particular sobre possibles infraccions de la normativa ambiental en l’ampliació del port, recorda l’obligació de les autoritats de protegir els espais de la xarxa Natura 2000, com l’Albufera.

Segons diu el document, “la Directiva sobre hàbitats estableix disposicions per a la protecció dels llocs Natura 2000 contra desenvolupaments potencialment nocius. Requereix que, abans d’aprovar qualsevol pla o projecte que puga tindre un efecte significatiu en un lloc Natura 2000, les autoritats competents comproven mitjançant una avaluació adequada que les seues repercussions no afectaran negativament la integritat dels llocs en qüestió”.

En aquest sentit, afirma que “la declaració d’impacte ambiental (DIA) emesa per l’autoritat competent el 30 de juliol de 2007 com a conclusió del procediment d’EIA descartava la possibilitat d’efectes adversos importants per a la conservació dels llocs en qüestió”, però afig que “cal assenyalar que la Directiva EIA estableix l’obligació de decidir si cal una EIA pel que fa a qualsevol canvi o ampliació dels projectes enumerats en els Annexos I o II, ja autoritzats, executats o en procés d’execució, que puguen tindre conseqüències importants i efectes adversos sobre el medi ambient”.