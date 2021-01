“El món a l’inrevés”: una valenciana aconsegueix que el tren de rodalia arribe a hora i rep una multa de 800 euros

La usuària de Renfe que va aconseguir, mitjançant protestes pels retards sistemàtics, que el seu tren de rodalia arribe amb puntualitat a l’Estació del Nord de València s’ha emportat una multa de 800 euros per una infracció tipificada com a greu per l’anomenada llei mordassa. A. S., la dona sancionada, creu que és “el món a l’inrevés” i anuncia que recorrerà la sanció. La usuària va patir durant pràcticament tot l’any 2019 retards diaris de 15, 25 o fins i tot 30 minuts als trens de rodalia que usa cada matí a primera hora per desplaçar-se al seu lloc de treball. Després dels primers retards, va preguntar en l’oficina d’atenció al client sense obtindre resposta, assegura, i va posar reclamacions per escrit. “Tinc dret a un servei públic digne i correcte, és lamentable arribar tard a la faena”, diu per telèfon a aquest diari.

A la dona se li va ocórrer anar cada dia a l’estació amb la tapa d’una cassola i una cullera: “Deixava uns minuts de cortesia i, si no havia aparegut el tren, em posava a fer soroll”. Així va estar pràcticament tot l’any 2019, protestant en “autèntica soledat”. Per fer més soroll, A. S. va optar per usar les columnes metàl·liques de l’estació en compte de la cassola. El 24 de gener de 2020, un altre jove es va unir a la protesta i va aparéixer una patrulla de policia de la Brigada Provincial de Seguretat Ciutadana.

Aquell matí, el tren de rodalia tenia un retard de 25 minuts, segons indica el tuit de Renfe que advertia de la incidència recurrent. “Fer soroll encara no és delicte en aquest país i no pot estar sancionat administrativament”, assenyala la dona multada. “La ira és doble: haver de suportar un retard injustificat i que es presenten quatre policies nacionals”, postil·la. A. S. va dir a l’agent que podien continuar parlant mentre ella protestava. “Em demana la identificació i em sembla triplement humiliant”, assegura la usuària de Renfe, que manifesta que va tardar deu minuts a identificar-se. “Per això se’m sanciona amb 800 euros”, critica.

Tal com recull el vídeo gravat per un dels passatgers que també esperava en l’andana a causa del retard del tren, la resta dels usuaris van protestar davant la intenció dels agents d’identificar A. S. La dona lamenta que “per a l’Estat això siga greu i que no ho siga que els ciutadans patisquen un servei nefast de l’Administració pública”. “No se’ns compensa com als usuaris de l’AVE, hem continuat pagant el bitllet íntegre i és intolerable”, afig.

En la notificació de la sanció tramitada per la Delegació del Govern, s’acusa la dona de “dificultar els agents la seua identificació colpejant repetidament amb objectes metàl·lics a escassos centímetres de la cara” dels policies i d’“alterar l’ordre públic colpejant el mobiliari” de l’Estació del Nord. A més, segons els agents, la dona els va dir, en “actitud desvergonyida i desafiadora”, frases com: “No pararé de fer això perquè m’ho dieu vosaltres”; “em negue a deixar-vos el meu DNI” o “si em feu perdre el tren, us en recordareu”.

Davant la intenció d’identificar la dona i fins i tot de portar-la a les dependències policials en l’estació, altres viatgers que també protestaven pel retard del tren es van oferir a ser identificats. Finalment, A. S. va poder pujar al tren. Les protestes iniciades per aquesta usuària a conseqüència dels retards van propiciar que des de fa mesos els trens arriben amb puntualitat, almenys en la línia que usa cada matí. Des que es va reincorporar a la faena després dels mesos de confinament per la COVID-19, i en contrast amb els retards sistemàtics contra els quals protestava, el seu tren només ha eixit tard un dia.

Compromís pregunta al Govern per la multa

El senador de Compromís Carles Mulet ha demanat que siga el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, qui abone la multa de 800 euros. Mulet lamenta que “li arribe abans una sanció que unes disculpes o explicacions” i demana que s’anul·le la sanció o que compense d’alguna manera aquesta usuària.

La multa és “indecent i injusta”, assenyala Mulet, que retrau que “li arribe abans una sanció que unes disculpes o explicacions”. “El Govern té un grau important de responsabilitat política davant el mal funcionament del servei i desesperació dels usuaris, ja que, lluny de millorar el servei, com seria esperable, l’ha empitjorat durant la pandèmia”, critica el senador de Compromís.

La plataforma Indignats amb Renfe també ha mostrat suport i solidaritat amb A. S. “Aquesta és la resposta de Renfe i de les institucions davant les queixes contínues de la ciutadania, utilitzar la coneguda com a llei mordassa per a atemorir totes les persones indignades per un servei totalment indecent”, assenyala la plataforma d’afectats pels retards de Renfe en un comunicat. Indignats amb Renfe demana que se sancione l’empresa pels seus incompliments amb “el contracte programa amb l’Estat, l’accessibilitat als trens, la distància social, el compliment de l’agenda 2030 o l’incompliment sistemàtic d’horaris i freqüències”.

Els trens de rodalia de Renfe a València, tal com va informar aquest diari, van perdre 11 milions d’usuaris en una dècada pel mal servei, els retards i les cancel·lacions, segons les dades de les memòries anuals d’activitats de Renfe Viatgers recollits per l’Associació Valenciana pel Transport Públic (AVPTP).