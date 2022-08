Mor als 99 anys el científic Santiago Grisolía, president del Consell Valencià de Cultura

El bioquímic valencià i president del Consell Valencià de Cultura (CVC), Santiago Grisolía, ha mort aquesta matinada als 99 anys, segons han confirmat a Europa Press fonts pròximes al científic.

Grisolía, impulsor dels premis Jaume I, es trobava ingressat des de feia uns dies en un hospital valencià després d'un empitjorament del seu estat de salut i on estava sent tractat de la COVID. Sobre les 6.30 hores ha mort. Al gener de 2023 hauria complit 100 anys.

Santiago Grisolía, impulsor dels premis Jaume I, va nàixer a València l'any 1923 i va estudiar Medicina en les Facultats de Madrid i València, sent un dels deixebles més brillants del seu temps.

En 1945 va guanyar per concurs una de les deu beques convocades pel Ministeri d'Educació i Ciència per a estudis a l'estranger i, al gener de 1946, va començar a col·laborar amb el professor Severo Ochoa, als Estats Units, en els estudis sobre l'enzim màlic. Posteriorment, va passar a la Universitat de Chicago on va iniciar l'ús dels isòtops marcadors per a l'estudi de pautes metabòliques, amb la tècnica de les quals va aconseguir demostrar la fixació del CO₂ en teixits animals.

L'any 1948 va ser contractat per la Universitat de Wisconsin, on va realitzar una contribució decisiva al coneixement del cicle metabòlic de la urea.

En 1954 va treballar en la Universitat de Kansas com a Professor Associat i Director de l'Institut d'Investigació Mèdica -una fundació privada, unida a la Universitat-.

En 1959 és nomenat catedràtic a Kansas i, en 1962, coincidint amb la seua constitució, director del Departament de Bioquímica. Allí va realitzar una labor admirable com a mestre i com a investigador sobre el cicle de la urea, degradació de les bases pirimidínicas, glicolisis, etc, aïllant els enzims implicats, aclarint reaccions i asseient nous criteris sobre la naturalesa de l'acció enzimàtica.

En 1974 és nomenat Professor Distingit de la Universitat de Kansas. L'any 1976 Grisolía es va fer càrrec de la direcció de l'Institut d'Investigacions Citològiques, fundat per la Caixa d'Estalvis de València, on ha realitzat una extraordinària labor.

Grisolía és premi Príncep d'Astúries, Doctor Honoris causa de nombroses Universitats, membre de les més prestigioses societats científiques, conseller de fundacions i entitats i President del Comité de Coordinació de la Unesco per al Genoma Humà. Així mateix, ha sigut distingit amb les condecoracions de més prestigi i amb diversos càrrecs honorífics.