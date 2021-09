Naix Valer, una fundació per a potenciar la investigació científica valenciana

La Fundació d’Investigació d’Excel·lència (Valer), amb seu en l’antic edifici de Correus de Castelló de la Plana, serà el “nou mascaró de proa” per a atraure talent investigador de primer nivell a la Comunitat Valenciana, tal com apuntava el president Ximo Puig aquesta setmana en l’acte de presentació d’aquesta institució, que “irradiarà la seua activitat científica d’excel·lència a tot el teixit productiu del territori valencià”.

La fundació actuarà en totes les universitats i els centres d’investigació valencians per afavorir la producció de coneixement científic, reforçar grups d’investigació i establir col·laboracions científiques i acadèmiques amb les universitats i els centres d’investigació, nacionals i internacionals, així com amb el sector privat. Suposa un “punt d’inflexió” en l’impuls a la ciència, “un pilar fonamental de l’estat del benestar”, ha destacat Puig, per a qui aquesta institució de “nova generació” és una demostració de la importància de fer realitat un “pacte per la ciència”.

Valer comptarà amb una dotació de més de dos milions d’euros per a la primera convocatòria d’excel·lència i naix amb l’ambició de crear i formar nous equips d’investigació, registrar patents i transferir coneixement, tot això “amb l’absoluta complicitat amb les universitats”. El seu objectiu és promoure mecanismes de suport al desenvolupament de la carrera professional per a la incorporació i la retenció de personal científic d’excel·lència internacional.

Suposa la consolidació d’una línia de suport a la investigació que ha fet fruit amb el programa Gen-T per a l’atracció i el retorn del talent, que només en 3 anys ha permés el registre de 20 noves patents, ha generat 34 grans contractes de transferència i ha creat 260 ocupacions qualificades.

Impuls, promoció i desenvolupament de la investigació

L’objectiu estratègic se centra a contribuir a l’impuls, la promoció i el desenvolupament de la investigació i el coneixement científic, humanístic i tecnològic en benefici de la societat, les universitats, els centres d’investigació i de la comunitat científica en general. La fundació podrà participar en el foment de línies d’investigació en universitats, centres o instituts d’investigació públics o privats, així com establir col·laboracions amb institucions i organismes nacionals i estrangers.

Per a la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, Valer pretén que la investigació “puga desenvolupar-se i transferir-se al teixit productiu per aconseguir una societat del coneixement plena i a la Comunitat Valenciana a l’avantguarda”. La recerca té un “paper fonamental” per a la recuperació davant la crisi generada per la pandèmia del COVID-19.

La consellera d’Innovació ha subratllat també que la ciència també és “impulsora” dels projectes que presenta el sector privat per obtindre fons de la Next Generation en tots els seus eixos, per la qual cosa, segons ha emfatitzat, és “el moment que el teixit empresarial i el món científic s’acosten i es reconeguen”.

L’estratègia científica de la Generalitat es recolza en tres eixos: talent, transferència de coneixement i vertebració del territori a través de la ciència i la innovació.

Consell científic

La fundació tindrà un consell científic assessor, en què la direcció científica l’exercirà Rosa Llusar Barelles, catedràtica de química física de la Universitat Jaume I de Castelló. És doctora honoris causa per l’Institut Nikolaev, pertanyent a l’Acadèmia Russa de les Ciències de Sibèria, i va ser elegida membre de l’Acadèmia Europea de les Ciències el 2018. En l’actualitat lidera el grup d’investigació de materials moleculars de l’UJI.

Les persones que integraran a més el consell científic són: María Vallet Regí, catedràtica de química inorgànica en la Facultat de Farmàcia de la Universitat Complutense de Madrid, Premi Nacional d’Investigació en Enginyeria el 2008 i Premi Rei Jaume I d’Investigació Bàsica el 2018; Xavier Querol, professor d’investigació del CSIC en l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA), Premi Rei Jaume I de Protecció de Medi Ambient el 2013 i Premi Nacional d’Investigació en l’àrea de Ciències i Tecnologies dels Recursos Naturals el 2020; Reinhilde Veugelers, catedràtica d’economia i negocis en la Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica); Edgar Chambers, professor distingit del Departament d’Aliments, Nutrició, Dietètica i Salut de la Universitat de Kansas i membre del Comité Científic de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició; i Nekane Balluerka, catedràtica de l’àrea de Metodologia de les Ciències del Comportament en la Universitat del País Basc i rectora de la Universitat del País Basc del 2017 al 2020.