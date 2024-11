El nombre de persones desaparegudes per la DANA a València augmenta a 93 i continuen sense identificar 54 cossos

Tot i que no s'ha actualitzat la xifra de morts per la DANA a la província de València, l'estadística es manté en 211 (219 a tot Espanya si se sumen les set víctimes mortals registrades a Castella-la Manxa i la víctima mortal a Màlaga), sí que s'ha actualitzat la quantitat de desapareguts. Les oficines ante mortem habilitades per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, en col·laboració amb metges forenses, han comptabilitzat 93 casos actius per denúncies de desaparició dimecres a les 20 hores, quatre més que ahir dimarts, quan eren 89. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha aclarit que les dades de desaparicions actives i el nombre total de víctimes mortals “són diferents, per la qual cosa no s'han de sumar en cap cas”.

En aquest sentit, ha apuntat que els expedients actius de desaparició “poden augmentar o baixar en funció de les noves identificacions de les víctimes existents, l'increment de denúncies de desaparició o la localització de persones amb vida”.

Els expedients ante mortem de persones desaparegudes que estan actius corresponen exclusivament a denúncies on els familiars han aportat diferents dades i han facilitat mostres biològiques juntament amb les denúncies a les oficines ante mortem que permetan la identificació posterior dels seus éssers estimats.

199 autòpsies realitzades

Per part seua, la morgue de la Ciutat de la Justícia de València ha rebut des que es va produir la DANA, i fins a les 20 hores d'aquest dimecres, un total de 199 víctimes mortals, totes elles amb autòpsia ja realitzada, que han estat derivades a Fira València (84 d'aquestes víctimes ja han estat lliurades a les seues famílies perquè facen les exèquies fúnebres). Del total d'aquestes persones, 145 estan plenament identificades (127 per empremtes i 18 més per ADN); mentre que 54 persones continuen sense identificar, segons la darrera actualització de xifres pel Centre d'Integració de Dades (CID).

Les oficines ante mortem estan ubicades, en el cas de la Guàrdia Civil, a la Comandància de Patraix, al carrer Calamocha 4; i en el cas de la Policia Nacional a la Prefectura Superior de Policia, a la Gran Via Ramón y Cajal, 42. Totes dues a la ciutat de València. També s'han instal·lat oficines mòbils per recollir dades i denúncies de familiars de desapareguts, i evitar que s'hagen de desplaçar a València, a les localitats d'Albal (quartell de la Guàrdia Civil, carrer de la Tabacalera), Alfafar (Edifici Municipal de Benestar Social, carrer La Taleta, 38) i Algemesí (dependències de la Policia Local, Carrer Sant Nicolau de Bari, 56). El seu horari ininterromput és de 9:00 a 21:00 hores.

Els especialistes forenses i policials en identificació de víctimes mortals insisteixen repetidament en la necessitat que els familiars de persones desaparegudes en una tragèdia com la que va passar a València acudisquen a aquestes oficines ante mortem per denunciar i aportar tant mostres biològiques com qualsevol informació que permeta la identificació del seu ésser estimat en el cas que aquest hagués mort.

A les zones afectades per la DANA 20.000 efectius romanen treballant sobre el terreny, entre militars, bombers, agents de Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals i membres de protecció civil en la neteja de les zones devastades i en la recerca de restes mortals de les víctimes, principalment a les desembocadures del Túria, al llit del riu Magre i del barranc del Poyo i a l'Albufera, així com als polígons de Riba-roja i l'Origuilla.

Expedites 83 llicències d'enterrament

Els jutjats de Torrent, Catarroja, Alzira, València, Mislata, Llíria i Requena, els més afectats per la DANA, han expedit, fins aquest dimecres a les 15 hores, 83 llicències d'enterrament o incineració a les funeràries, que són les encarregades de recollir les restes mortals a la morgue ubicada a Fira València.

Així, als Jutjats de Torrent, que integra els municipis d'Alaquàs, Aldaia, Paiporta, Picanya i el mateix Torrent, ja s'han atorgat 43 llicències d'enterrament; al partit judicial de Catarroja, corresponent a les localitats d'Albal, Alfafar, Benetúser, Catarroja, Llocnou de la Corona, Masanasa i Sedaví, són 19 les llicències expedides a familiars; al partit judicial d'Alzira s'han tramitat cinc llicències; quatre a València; tres a Mislata; set a Requena; ia Llíria, dues.

A les seus judicials dels territoris implicats se segueixen realitzant compareixences amb els parents dels difunts als quals ja s'ha practicat l'autòpsia i té un informe positiu d'identificació per part de l'Institut de Medicina Legal, IML i Guàrdia Civil o Policia Nacional.