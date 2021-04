El panorama en el sector industrial valencià s’ha vist afectat especialment per la pandèmia de la COVID-19. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha elaborat una enquesta entre les petites i mitjanes empreses valencianes del sector industrial per saber com els ha afectat la crisi sanitària. L’enquesta, elaborada mitjançant 520 entrevistes telefòniques a pimes industrials, conclou que el 70% de les empreses manifesten que les seues vendes han disminuït respecte de les que registraven abans de la pandèmia i la meitat de les firmes enquestades preveuen unes vendes similars en els pròxims sis mesos.

Fins a un 37,7% preveuen una “perspectiva negativa” en el pròxim mig any. L’altra cara de la moneda és el 21,9% que han aconseguit mantindre el nivell de vendes i el 8,1% que les ha augmentades. Només el 12,3% de les pimes industrials valencianes preveuen créixer en els pròxims sis mesos. Els sectors del joguet, el calçat i l’automoció són els que més han vist disminuir les vendes.

L’estudi, coordinat per Elías Seguí-Mas, ha detectat que, com més gran és l’empresa, més baixa ha sigut la disminució de vendes. Malgrat el panorama de baixada de les vendes, la gran majoria de les empreses enquestades (el 61,7%) declaren que han mantingut l’ocupació, mentre que quasi el 28% han reduït la plantilla. Només el 10,4% han augmentat els llocs de treball des de l’inici de la pandèmia.

El sector ha optat majoritàriament pels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) com a mecanisme per a reduir el nombre d’empleats (aproximadament un 60,9% dels casos). L’opció de l’expedient de regulació d’ocupació (ERE) només ha afectat el 2,4% de les empreses enquestades. “Consegüentment, el marc regulador i financer dels ERTO que va desenvolupar el Govern explica en gran manera el manteniment de l’ocupació malgrat la pandèmia”, explica l’informe presentat dimarts.

Els ERTO han afectat amb més intensitat en els sectors de la indústria ceràmica (83%) i del tèxtil (82%). Sectors com el de l’automoció, el químic, energètic, joguet i calçat, han aplicat majoritàriament altres mecanismes, com l’acomiadament, la conversió de treballadors en fixos discontinus o la finalització dels contractes temporals.

Una àmplia majoria de les empreses valencianes no ha necessitat finançament o ha mantingut la que tenia abans de la crisi, encara que les empreses més grans presenten necessitats de finançament més importants. L’estudi també reflecteix que una tercera part de les empreses enquestades no han aplicat cap política verda o d’economia circular i que la majoria mantenen les mateixes pràctiques des de la pandèmia.

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat que “durant la crisi sanitària de la COVID hi ha hagut una acceleració quant a la tecnologia i la innovació en procés i producte, perquè les empreses s’han anat adaptant per ser més eficients, però també ha posat en evidència les febleses en què cal continuar treballant: una estructura laboral més flexible i eficient, més implantació de l’economia circular, transició energètica i sostenibilitat i la necessitat de cooperació entre les indústries”.

Climent ha declarat que “hem volgut posar-nos en el lloc de les petites i mitjanes empreses, per conéixer així les seues necessitats de primera mà, de manera que puguem enfocar adequadament les polítiques de suport als sectors productius, aprofitant les sinergies del canvi tecnològic i de la transició energètica, i impulsant la innovació, la digitalització i la internacionalització”.