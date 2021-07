El nou eix entre València i Palma: Ximo Puig i Francina Armengol munten una cimera per afermar llaços mediterranis

En alguns pobles de la Marina Baixa, especialment a Tàrbena, es fa servir l’article salat, un tret característic balear de la llengua comuna que comparteixen valencians, catalans i mallorquins. Dilluns dos presidents autonòmics que comparteixen aquesta mateixa llengua i una visió panfederalista d’Espanya, el valencià Ximo Puig i la balear Francina Armengol, inauguren una cimera bilateral a Palma sobre la interconnexió de tots dos territoris i la gestió dels fons europeus, entre altres assumptes, en una agenda que marcada per les relacions entre les illes i el seu port peninsular més pròxim.

“La lluita contra la pandèmia, la vacunació, la recuperació econòmica i l’ocupació ens han acostat encara més, compartint estratègies i un model de cogovernança per a construir una realitat territorial més cohesionada que puga reduir el centralisme generador de desigualtats”, expliquen els organitzadors de l’esdeveniment, que comptarà amb els vicepresidents del Consell, Mónica Oltra i Rubén Martínez Dalmau, i amb el conseller d’Hisenda, Vicent Soler. La cimera posarà damunt la taula la necessitat d’un model que “pose en valor l’espai mediterrani que uneix la Comunitat Valenciana i les illes Balears”.

La vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, dialogarà amb la seua homòloga balear, Fina Santiago, sobre la resposta a la crisi, la gestió sanitària i la recuperació econòmica. El vicepresident segon, Rubén Martínez Dalmau, tractarà amb el conseller balear de Transició Ecològica, Juan Pedro Yllanes, els reptes que planteja un model productiu més sostenible.

A la cimera, a més de representants dels sindicats i la patronal, s’ha convidat rellevants empresaris com el navilier Vicente Boluda, president de l’Associació Valenciana d’Empresaris, el president d’Air Nostrum, Carlos Bertomeu, o Adolfo Utor, president de Baleària. La cimera compta amb una representació nodrida de mitjans de comunicació valencians desplaçats fins a l’illa. De fet, una de les taules redones versarà sobre la comunicació de les realitats perifèriques i comptarà amb la participació, entre altres, de la cap d’informatius de la cadena autonòmica À Punt, Raquel Ejerique, o de Pau Fons, director del centre territorial d’RTVE a les Balears.

Els fons europeus Next Generation EU també protagonitzen una altra de les taules redones, en què participaran Joan Carrió, director de l’Oficina de Planificació i Coordinació d’Inversions Estratègiques del GOIB, i el director general de Coordinació de l’Acció de la Generalitat Valenciana, Juan Ángel Poyatos. “La capacitat de cooperació de les dues comunitats és una oportunitat per a desenvolupar propostes com la modernització dels sectors lligats a la mar, la protecció de la biodiversitat i la sostenibilitat ambiental”, expliquen els organitzadors de la cimera.

A més, la trobada també tractarà l’aposta per la investigació i l’economia del coneixement amb una taula redona en què participen el rector de la Univeristat de les Illes Balears , Jaume Jesús Carot, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, el president del clúster biotecnològic i biomèdic illenc, Joan Perelló, i el responsable de l’Agència Valenciana d’Innovació, Andrés Garcia Reche. En matèria cultural, els escriptors Sebastià Alzamora i Ferran Torrent tanquen amb una taula redona la trobada bilateral.