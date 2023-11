Nou informe municipal contra l’augment del trànsit de busos en la plaça de l’Ajuntament de València

“Davant la finalització immediata de les obres al carrer de Sant Vicent (adjunt plànol del traçat de canonades instal·lades en aquest carrer). Per condicionants arqueològics ha calgut disposar en la zona marcada en groc en el plànol les canonades a una cota superior a l’habitual, per la qual cosa resultaria convenient limitar les càrregues de trànsit pesant en aquesta franja”.

El Servei del Cicle Integral de l’Aigua de l’Ajuntament de València s’ha pronunciat així amb relació a l’imminent accés de cinc línies de l’Empresa Municipal de Transports que se sumaran a la C1 i que tornaran a accedir a la plaça de l’Ajuntament des del carrer de la Pau i el carrer de Sant Vicent, cosa que implicarà el pas uns 600 busos al dia a conseqüència de la remodelació de les línies impulsada pel nou Govern municipal del PP i de Vox.

La zona a què es refereix l’informe fet públic divendres pel PSPV és la que està més apegada de l’església de Sant Martí, on s’han trobat restes arqueològiques a conseqüència de les obres que ha efectuat el servei esmentat.

Això obligarà els busos a esquivar aquesta part de la calçada una vegada es facen efectius els canvis en les línies, tal com va explicar divendres el regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell: “La calçada de Sant Vicent entre la plaça de la Reina i la de l’Ajuntament té una amplària d’uns cinc metres i els informes del Cicle Integral de l’Aigua indiquen que hi ha una amplària estreta per la qual no hauria de circular l’autobús. Com que la calçada és d’una amplària de cinc metres i el carril necessari per a un autobús és d’uns 3,3 metres, hi ha prou espai perquè l’autobús circule sense que afecte el tram a què es refereix l’informe”.

Aquest és el tercer informe que posa objeccions a l’increment de pas de busos per aquesta cèntrica zona, després dels del Servei de Circulació i del despatx Tomás Llavador Arquitectos, autor del projecte de remodelació de la plaça de la Reina i de l’últim tram del carrer de la Pau, per considerar que podia fer malbé el nou paviment instal·lat en aquesta via.

Carbonell va comentar sobre aquest tema que la solució que s’adoptaria seria reduir les voreres del tram del carrer de la Pau entre Poeta Querol i la plaça de la Reina per a habilitar un nou carril de circulació per a accedir a l’aparcament, tal com recomanava un dels informes.

No obstant això, aquesta solució de moment queda paralitzada i el carrer de la Pau es mantindrà tal com està ara amb un sol carril. Només si es produïra un col·lapse derivat del trànsit de busos, cotxes i del flux de vianants que creuen de Sant Vicent a plaça de la Reina, i viceversa, i que tenen prioritat, s’habilitaria un segon carril d’accés a l’aparcament.

Nova parada d’EMT en la plaça de l’Ajuntament

Tots els canvis esmentats són conseqüència de la reordenació del trànsit al carrer de Colom, que perdrà un dels dos carrils bus que té, i quedarà amb un carril per a l’EMT i taxi i dos per a vehicles privats. Això obliga a desviar un gran nombre de línies pel carrer de la Pau per evitar el col·lapse de Colom. L’alcaldessa de València, María José Catalá, va afirmar divendres que el seu Govern “compleix el compromís de remodelar el trànsit al carrer de Colom amb l’objectiu de descongestionar la circulació en una de les principals artèries comercials de la ciutat”.

La Regidoria de Mobilitat ha donat ja llum verda definitiva al canvi. L’Ajuntament ja disposa dels informes favorables de les seccions d’Ordenació i Planificació Viària, Circulació i Senyalització, per la qual cosa d’ací a poc podran començar les obres, que finalitzaran el desembre.

La reorganització permetrà l’accés al carrer de Colom des de la Porta de la Mar, i anar des del carrer de Roger de Llòria al carrer de les Barques, amb l’objectiu de reorganitzar el trànsit en una de les zones més congestionades actualment a la ciutat.

A més s’inverteix el sentit de circulació del carrer de Pérez Pujol, entre els carrers de Roger de Llòria i Correus, de manera que puga fer-s’hi l’accés des del carrer de Roger de Llòria en direcció al carrer de les Barques.

Les faenes principals consistiran en la instal·lació de grups semafòrics, habilitació de noves parades de taxi, reubicació de jardineres, baranes i bol·lards, redistribució i noves senyalitzacions i els dibuixos de marques viàries en la calçada. S’ha de destacar que no s’eliminaran les terrasses actuals, sinó que es redissenyaran per adaptar-les.

El carrer de Colom quedarà amb dos carrils de circulació per al trànsit motoritzat i un carril bus, tots limitats a velocitat 30. A més, tindrà dues parades de taxi, ja que s’habilitarà una nova parada entre els carrers de Pizarro i Pascual i Genís.

Catalá va explicar que, a més, amb aquesta reorganització s’apostarà per l’arribada al centre de més línies de l’EMT, “que és una de les grans peticions dels veïns de la ciutat i dels comerciants del centre històric”. En total, fins a 7 línies de l’EMT tornen al centre de la ciutat a partir de desembre, a temps de la campanya de compres de Nadal que l’alcaldessa vol potenciar especialment. Les línies són la 4, l’11, la 16, la 26, la 31, la 32 i la 70. Les línies 4, 11, 31, 32 i 70 se sumen a la C1 i discorreran pels carrers de la Pau i Sant Vicent fins a la plaça de l’Ajuntament. I tant la 16 com la 26 arribaran pel carrer la Pau fins a Poeta Querol.

Crítiques de Compromís i el PSPV

El regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi, va comentar sobre aquest tema que des de fa mesos han advertit que “la senyora Català destruirà totes les millores que hem fet en els últims huit anys i que han transformat i han millorat la València que s’ha convertit en un referent internacional per l’avanç en qualitat de vida”.

Per a Grezzi, “fer tornar cotxes i milers d’autobusos generant un embós permanent al carrer de la Pau, la plaça de la Reina, Sant Vicent i la plaça de l’Ajuntament és un atemptat sense precedents al patrimoni de la ciutat i a la seua ciutadania i hi ha un consens absolut de la millora feta i el benefici col·lectiu que ha suposat”. Segons l’edil, “el destarifo és tal que, per a fer-ho possible amb la quantitat de vianants que es mouen ara amb tranquil·litat per l’entorn, instal·laran un semàfor a la plaça de la Reina per poder parar-los i reintroduir el trànsit i que es puga moure”.

Per a la regidora socialista María Pérez, el nou informe del Cicle Integral de l’Aigua “posa en dubte la remodelació de les línies de l’EMT que havia projectat la senyora Catalá” pel carrer de la Pau. “El document que han elaborat els tècnics de l’Ajuntament és una altra garrotada