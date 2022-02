El nou port sec de contenidors de Fernando Roig en Espai Vila-real naix d’una pilota de Broseta amb Bankia

El terreny de l’Espai Vila-real, davant de Porcelanosa i al costat de l’Hospital de la Plana, ha sigut adquirit per l’empresari Fernando Roig per crear un port sec de contenidors per a donar servei a la indústria del taulell. El propietari del gegant del taulell Pamesa, segons va informar Castellón Plaza, ha adquirit el programa d’actuació integrada (PAI) a l’empresa Blumaq, al despatx d’advocats Broseta i a Porcelanosa, que mantenia un 5% del sòl del projecte original.

Quatre socis de Broseta Abogados, entre ells el seu president Manuel Broseta, van comprar les accions que Bankia tenia en Espai Comercial Vila-real SL (el 95% de total) per tres milions d’euros. L’operació es va efectuar a mitjan 2016 i es va formalitzar pels socis com una inversió particular no vinculada a les operacions del bufet. El 5% restant de l’empresa era propietat de Porcelanosa, que no va voler executar el dret de tanteig, cosa que va facilitar l’operació.

Els socis del conegut despatx, molt vinculat al procés de desinversió de Bankia, van fer un gran negoci amb l’operació. La mateixa entitat bancària i la seua assessora PriceWaterhouse (PwC) amb un informe de Tinsa taxava el 2015 els actius immobiliaris d’aquesta societat en 11,7 milions d’euros. No obstant això, a penes van pagar tres milions.

Enclavament logístic

Espai Comercial Vila-real SL disposa de 434.289 metres quadrats de sòl en el pla parcial del Sector Europlataforma Intermodal de la localitat de la Plana, dels quals 338.745 metres quadrats són d’edificabilitat terciària. El sòl se situa en un dels millors enclavaments logístics de la Comunitat Valenciana, davant de la seu de Porcelanosa i al costat del corredor ferroviari mediterrani.

Bankia considerava que els tres milions que va pagar Broseta estan ajustats al mercat, atés que un informe posterior de la consultora PwC va fixar que el preu màxim pel qual es podien vendre les participacions d’Espai Comercial Vila-real era entre 3,5 i 3,9 milions. El liquidador de l’empresa va intentar vendre la societat el 2014 per 11,6 milions i ningú es va presentar a la licitació.

Després de vendre l’any següent la majoria accionarial de la societat immobiliària, els socis de Broseta s’hi van quedar com a minoritaris. L’operació resultava cridanera per la proximitat del despatx amb Bankia. Broseta va portar la representació processal de Bankia en gran part de les demandes per l’eixida a borsa que es van interposar contra l’entitat. A més, l’entitat financera patrocina juntament amb Broseta la Càtedra de l’Empresa Familiar de la Universitat de València i ha col·laborat en el lliurament del premi Connexus, el lobby valencià a Madrid que patrocina la Generalitat amb la cessió d’un local a la ciutat.