Una nova firma de màscares creada per sis amics a Castelló va començar amb 10 treballadors i es plantarà en 250

Sis amics i una fàbrica a Castelló. La nova empresa Airnatech, dedicada a la producció de màscares, va començar amb tot just deu empleats i ara en té 120 amb una producció de 120.000 màscares diàries. Els responsables del projecte –un arquitecte, dos informàtics, un xef de cuina, un director d’hotels i un dissenyador industrial– preveuen ampliar la plantilla fins a 250 treballadors i traslladar-se a una macronau.

“Volíem fer una cosa diferent i no teníem por; no teníem un duro, ho vam posar tot en la primera màquina i ara, de les sis empreses espanyoles que vam començar, som la més gran”, explica Andrés García, soci fundador d’Airnatech.

Quasi tots els creadors de l’empresa provenen d’Eivissa, on es van dedicar durant els mesos més durs del principi de la pandèmia a Espanya a estudiar les possibilitats de competir en el mercat amb una producció de màscares FFP2 i FFP3 que millorara la qualitat de les que produeix la Xina. “Ens vam adonar que amb l’FFP2 es respirava molt malament i era l’única que et protegia”, diu García.

Els socis es van llançar a la piscina i van comprar “una màquina molt cara” amb tots els seus estalvis, de tecnologia alemanya i japonesa. La seua màscara més avançada, de la qual han eliminat les capes que fan minvar la irrespirabilitat, va obtindre una certificació bacteriana de 99,9%.

El pas següent va ser mudar-se a una fàbrica en un polígon de Castelló, d’on són oriünds dos dels socis. “Logísticament està molt bé, és una ciutat industrial”, explica el soci fundador, que destaca les bones connexions amb el port de València.

Quan ja estaven un mes i mig produint, i davant les bones perspectives de creixement d’un producte d’ús massiu a causa de la crisi sanitària de la pandèmia de la COVID-19, van comprar tres màquines més amb un crèdit. “Ara hem comprat sis màquines més i ens plantarem d’ací a 15 dies en 250 empleats i quasi 400.000 màscares al dia”, assegura Andrés García, que abans de fundar el projecte era arquitecte.

La firma ja compta amb una xarxa de vendes consolidada i ofereix una àmplia gamma de colors aptes per a tots els públics. “Competir contra els xinesos només podem fer-ho per qualitat, per això comprem les teles més cares”, diu García.

La idea ha funcionat i, ara com ara, venen més d’un milió de màscares al mes a Suècia “i a Anglaterra en volen 50 milions al mes”. “Ara la gent vol qualitat”, postil·la el soci d’Airnatech.