El número dos de Rita Barberá va vendre rellotges d’or abans de la investigació que el va condemnar per blanqueig i suborn

Els rellotges de luxe afloren en nombroses investigacions per corrupció a Espanya. Ricardo Costa, exsecretari general del PP valencià, va rebre de la trama Gürtel un rellotge d’acer de la marca Frank Muller, sèrie limitada de la Volvo Ocean Race, valorat en 20.000 euros. En les converses telefòniques punxades per la Policia, Álvaro Pérez El Bigotes rememorava l’emotiu moment en què va entregar el present a Ricardo Costa: “Anava com un xiquet amb sabates noves”. El cas Erial va aflorar una magnífica col·lecció de més de 30 rellotges de luxe d’Eduardo Zaplana, que costaven la barbaritat de més de 200.000 euros.

Com no podia ser d’una altra manera, la investigació del cas Azud també ha detectat rellotges de luxe en mans de polítics populars. Alfonso Grau, exvicealcalde de València i mà dreta de Rita Barberá, va vendre tres rellotges a una joieria de València a penes sis setmanes abans que el PP perdera les eleccions municipals del 2015, liquidant així 24 anys seguits de poder a la ciutat.

Es tracta, segons la documentació que figura en el sumari del cas Azud a què ha tingut accés elDiario.es, de dos rellotges marca Vacheron Constantin, un model Patrimony d’or blanc i un altre model Perpetual Calendar d’or rosa. El tercer, de marca Lange and Söhne model Lange 1 Time Zone, també és d’or rosa. El 10 d’abril de 2015 Grau va signar un contracte amb l’empresa Nina Dandara SL en què assegurava que els rellotges no procedien de “cap activitat il·legal”. El comprador va abonar 48.500 euros a Alfonso Grau.

El vicealcalde de València llavors s’hauria embutxacat, segons la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, dos milions d’euros en mossegades de la trama del cas Azud. Grau és un vell conegut de la Fiscalia Anticorrupció i de l’UCO, que ha registrat diverses vegades el seu habitatge en el marc d’uns quants casos de corrupció que afecten el PP. És un dels principals investigats en el cas Azud i està processat en la peça separada A del cas Taula pel presumpte finançament il·legal de les campanyes municipals de Rita Barberá.

A més, en matèria de rellotges, Alfonso Grau ja va ser condemnat a quatre anys de presó i a una multa de 25.000 euros per un delicte continuat de suborn i un altre de blanqueig de capitals. La sentència considerava provat que Grau adjudicava contractes a l’empresari Urbano Catalán, de la firma Transvia, a canvi de rellotges d’alta gamma. Per part seua, Catalán va ser condemnat a nou mesos i un dia de presó pel delicte continuat de suborn.

La causa es va obrir al final del 2015 arran d’una denúncia de la Fiscalia contra l’exvicealcalde de València i l’empresari, pel fet que les seues mercantils del consistori van rebre entre el 2006 i el 2015 un total de 16 contractes per un import aproximat de 2,5 milions d’euros. Pocs mesos abans, segons revela el sumari del cas Azud, Grau va vendre tres rellotges de luxe més a la firma de joieria Nina Dandara SL, l’administrador únic de la qual és Bernardo Celis Morosoli.

El pagament a Alfonso Grau es va efectuar en dues transferències d’un compte de la joieria en La Caixa a la de l’antic número dos de Rita Barberá en el BBVA. Grau, segons la documentació a què ha tingut accés aquest diari, va declarar davant la Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana la compravenda dels rellotges en matèria d’impost sobre transmissions patrimonials.

La venda es va produir quan els investigadors de l’UCO, en el marc del cas Taula, xafaven els talons a l’equip de Rita Barberá, a penes una setmana abans que el PP perdera les eleccions municipals del 2015 i uns mesos abans que s’iniciara la investigació que va acabar amb la condemna de Grau per suborn i blanqueig de capitals mitjançant els rellotges de luxe que li regalava l’empresari Urbano Catalán.