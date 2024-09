Óscar Puente davant la petició de dimissió del PP: “Causa rubor que parlen de caos els responsables d'un dels accidents de metro més grans de la història”

Óscar Puente no ha quedat callat davant les crítiques rebudes del PP, que havia reclamat la dimissió del ministre pel “caos ferroviari” d'aquest estiu. El seu ministeri va contraatacar aquest diumenge amb l'estil contundent habitual.

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible (MITMA) va criticar el PP de la Comunitat Valenciana per demanar la dimissió de Puente i els va retraure que demanen “dimissions i parlen de caos els responsables d'un dels accidents de metro més importants de la història”, en referència al que es va produir a l'estació de Jesús, a València, el 3 de juliol del 2006, quan Francisco Camps era president de la Generalitat, amb el resultat de 43 morts i 47 ferits. “Un accident del qual, per cert, molts dirigents del PP no han demanat ni tan sols perdó”, van assegurar des del ministeri i van replicar als populars que el Govern de Pedro Sánchez està fent les inversions que ells “mai” van executar.

Les declaracions eixien al pas de les que havia fet el portaveu d'Infraestructures del PP a les Corts Valencianes, Joserra González de Zárate, que havia demanat la dimissió d'Óscar Puente després d'“un estiu de ”caos absolut en el transport d'alta velocitat“.

“Causa rubor que des del PPCV demanen dimissions i parlen de caos els responsables d'un dels accidents de metro més grans de la història”, van dir des del MITMA, que va subratllar que el Govern, amb Óscar Puente al capdavant, “està fent a la Comunitat Valenciana les inversions que mai va executar el PP, tal com va reconèixer Carlos Mazón en la darrera visita del ministre al Port de València”.

En aquesta línia, el ministeri va instar González de Zárate a “agafar l'àudio d'aquell dia” perquè, amb les manifestacions d'aquest diumenge, “contradiu” el president de la Generalitat. “Igual ha de dimitir per contradir els seus caps o treballar més per assabentar-se del que passa”, han suggerit.

Segons el MITMA, en matèria ferroviària, el PP “va ser incapaç d'executar ni una sola obra a la Comunitat Valenciana ni de renovar la flota de trens. És aquest Govern el que està treballant per millorar tant l'alta velocitat com les Rodalies amb millores de la via i nous trens”. També van subaratllar des del ministeri que el PP “és el responsable que entre Chamartín i Atocha, a Madrid, hi haja un tram únic de via que genera greus problemes”. “Ho va decidir la ministra Ana Pastor. El nivell d'irresponsabilitat del PP és absolut”, van afegir per recalcar que serà amb el Govern de Sánchez quan s'execute una estació passant que permetrà la parada a les dues estacions. “Uns generen problemes, el PP, uns altres els resolen, els socialistes”.