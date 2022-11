Pacte a València de les televisions contra el canvi climàtic: informació contra el negacionisme i les faules

El MeteoCom, el Fòrum Nacional de Meteorologia i Comunicació del Canvi Climàtic organitzat per la radiotelevisió autonòmica À Punt, conclou amb el Pacte de València, un acord estatal de cadenes de televisió contra el canvi climàtic. Aquest consens històric recull el compromís dels espais de l’oratge de promoure la conscienciació, l’involucrament i l’acció per previndre i mitigar les conseqüències del canvi climàtic.

Després de dos dies de conferències i taules redones en què han participat experts de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), investigadors i meteoròlegs de totes les televisions d’Espanya, públiques o privades, s’acorda potenciar l’espai dedicat a l’oratge com a vehicle de sensibilització ciutadana davant l’emergència climàtica. La informació meteorològica té un gran poder de conscienciació i en els últims anys ha anat incrementant el protagonisme, la duració i l’audiència, atés el creixent interés dels ciutadans per saber les previsions.

El Pacte de València considera, primer de tot, necessari impulsar una enquesta que aporte dades sobre com la ciutadania valora la informació sobre el canvi climàtic amb la finalitat de trobar la millor estratègia de comunicació per a fer arribar a la ciutadania la urgència d’actuar, sense catastrofismes i desmuntant el negacionisme i les faules.

Així mateix, els tres sectors presents en el Fòrum Nacional de Meteorologia i Comunicació del Canvi Climàtic (MeteoCom) han pactat afermar la divulgació del canvi climàtic, explicant amb claredat les conclusions dels informes científics de l’IPCC (Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic), de serveis meteorològics o d’universitats.

Convenen també promoure la transversalitat de la informació relativa al canvi climàtic i la seua afectació en l’economia, la salut, l’alimentació, la biodiversitat o altres àrees.

En els espais Meteo dels serveis informatius de totes les televisions assenyala que s’haurà de comunicar amb rigor tant les causes i els impactes del canvi climàtic, com les mesures d’adaptació i mitigació. Establir marcs de responsabilitat i divulgar les mesures relacionades amb la transició ecològica. I oferir una visió realista de l’acció a escala individual.

Per als signants del Pacte de València, la informació meteorològica haurà de connectar el canvi climàtic amb realitats meteorològiques pròximes en l’espai i en el temps, i amb els fenòmens meteorològics extrems quan siga possible. Per fer-ho, els meteoròlegs dels espais televisius necessiten la implicació d’Aemet i dels organismes científics competents en l’elaboració d’estudis d’atribució. I per això, exigeixen més esforç d’investigació a Espanya sobre com està canviant la circulació atmosfèrica en les nostres latituds i les seues implicacions.

I també reclamen crear una sinergia entre investigadors i comunicadors amb un flux de comunicació ben establit entre tots dos sectors, que permeta als meteoròlegs informar amb immediatesa i rigor.