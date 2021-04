El Parlament Europeu demana a la Comissió una investigació preliminar sobre la construcció d’un centre comercial en la zona protegida de les Moles, a Paterna

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu ha admés una petició de la Coordinadora de Protecció de les Moles, l’espai natural del terme de Paterna (l’Horta) amenaçat pel projecte de construcció del centre comercial Port Mediterrani. Així doncs, l’organisme que dirigeix la popular Dolors Montserrat, ha demanat a la Comissió Europea que duga a terme una “investigació preliminar” sobre la situació del paratge d’alt valor ecològic. La Comissió de Peticions avala que les queixes presentades són de competència de l’àmbit d’actuació de la Unió Europea i transmet la petició a la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu.

El peticionari, membre de la Coordinadora de Protecció de les Moles, tenia por que el centre comercial projectat Port Mediterrani poguera destruir la zona de conservació de la vida silvestre a Paterna. La petició assenyala que aquesta zona, de valor ecològic, “no es considera apta per a grans activitats econòmiques”. Fa poc, tal com va informar aquest diari, va aparéixer en la zona un teixó protegit i inclòs en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada.

La petició assegurava que, com que el projecte afecta diversos districtes, la decisió de classificar-lo com a actuació territorial estratègica (ATE) hauria d’haver-se adoptat a escala autonòmica i no municipal. També recorda que la Comissió d’Avaluació Ambiental ha denunciat “deficiències greus sobre això” i ha emés un informe desfavorable respecte de l’ATE prevista.

Després d’un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que el va estimar parcialment, es va requerir a l’Administració autonòmica l’elaboració d’un altre informe d’impacte ambiental en què s’especificaren les modificacions necessàries per a l’aprovació definitiva de l’ATE, que va rebre el vistiplau inicial el 2013.

El peticionari indica que la Generalitat Valenciana va decidir posteriorment incloure les Moles en la seua ampliació prevista del Parc Natural del Túria, que està actualment en fase preparatòria i sol·licitava la intervenció de la Comissió de Peticions per què considera que l’actuació territorial estratègica de Port Mediterrani infringeix la legislació comunitària.

José Ordóñez, portaveu de la Coordinadora de Protecció de les Moles i autor de la petició, ha afirmat: “L’admissió resulta un suport important a les nostres reivindicacions i a la protecció del paratge natural”. “Esperem que finalment ni el Consell ni el TSJ-CV donen ales a aquest projecte especulatiu camuflat com a actuació territorial estratègica i que, sens dubte, infringeix la legislació europea en matèria mediambiental, cosa que la Coordinadora hem denunciat des del principi i que ara ens ve avalat per l’admissió de la petició per part del Parlament Europeu”, afig Ordóñez.

“Estem convençuts que tant la Comissió de Peticions del Parlament Europeu com la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària emetran informes favorables a la protecció de les Moles i contra un projecte que, a més de destruir el paratge natural, amenaça la fràgil estabilitat econòmica de la comarca i multiplica per tres les emissions de CO₂ de l’àrea metropolitana per tal com preveu l’afluència de més de huit milions d’automòbils a l’any”, conclou el portaveu.