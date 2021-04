El parlament valencià insta el Govern a “regular el mercat de lloguer d’habitatge”

Els grups del Pacte del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) aproven una proposició no de llei que insta el Govern central a regular el preu del lloguer d’habitatge i la blinda com un dret constitucional, davant de la interpretació d’aquesta com un bé de mercat que va fer el ministre socialista José Luis Ábalos.

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, de qui depén la redacció de la futura norma d’habitatge, ha rebutjat diverses vegades establir un límit al preu del lloguer com sí que han fet altres capitals europees com Berlín o Viena i opta per crear incentius fiscals per als que s’ajusten a un sistema de preus.

La iniciativa comptava d’entrada amb el suport de Compromís, formació que s’ha mostrat a favor de regular el mercat per garantir a tots els ciutadans de l’Estat espanyol un habitatge digne i, després d’unes quantes hores de negociació, també amb la dels socialistes valencians. El PSPV va presentar una esmena transaccional a la proposta original d’Unides Podem, que inclou, en un segon punt, “legislar per regular el mercat de lloguer d’habitatges, per posar sostre a les pujades abusives dels preus del lloguer en els contractes d’arrendaments”.

La iniciativa insta les administracions a mobilitzar l’habitatge buit i dotar de mecanismes els ajuntaments per a facilitar les ajudes, una mesura que la conselleria d’Habitatge del Govern Valencià va posar en marxa el 2020, adaptant el decret de tanteig i retracte, que dona prioritat a la Generalitat en les operacions immobiliàries per a ampliar el parc públic. Amb aquest decret es van incorporar prop de 300 habitatges al parc públic en el primer any d’adaptació que anaven a vendre’s a altres operadors immobiliaris.

La proposició no de llei urgeix el Govern a aprovar una llei d’habitatge que permeta a les comunitats autònomes desplegar les seues competències com a garants de la funció social de l’habitatge. La llei valenciana, una de les primeres normes que va aprovar el parlament en la primera legislatura del Botànic, va ser recorreguda pel Govern del PP al Tribunal Constitucional, que en va anul·lar uns quants articles per una qüestió competencial. La proposta incorpora a la llei la garantia d’accés a subministraments bàsics –llum, aigua, gas– i la protecció dels ciutadans davant els desallotjaments en cas que no tinguen alternativa residencial.