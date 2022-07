El pavelló Arena de València arriba a l’equador de la seua execució i comença a alçar l’estructura de les graderies

Les obres del Casal España Arena de València, un recinte que està cridat a convertir-se en la gran referència dels esdeveniments esportius i socials de la ciutat de València, avancen en els terminis previstos quan acaben d’arribar a l’equador, per haver-se complit fa poc dos anys des que van arrancar.

Segons han informat a elDiario.es fonts de Licampa 1617, la societat de Juan Roig creada expressament per a construir un pavelló sostenible a la ciutat de València, en aquests moments s’executen les fases u i dos. “En concret, ja hem executat el 100% de la llosa de fonamentació, hem començat les quatre torres dels nuclis de comunicació de l’edifici, i l’estructura metàl·lica portant de graderies i anells perimetrals de la zona est”, assenyalen.

A més, al final d’aquest mes de juliol s’iniciaran les faenes dels forjats dels anells perimetrals i la fita següent, prevista per al segon semestre de l’any, serà l’inici de les obres del pàrquing de 1.300 places que donarà servei al pavelló.

Quant a la fase tres, centrada a acabar l’Arena, no es pot concretar encara una data exacta fins que no vagen avançant la resta de les faenes. Amb tot, la data prevista d’inauguració, tal com va dir Roig el mes de març passat, es manté per a l’any 2024.

El cost total del projecte ascendeix a 220 milions d’euros, una inversió que procedeix íntegrament del patrimoni personal de Juan Roig.

Característiques del pavelló

Aquest Arena, que sorgeix gràcies a la col·laboració publicoprivada, se situa als carrers d’Ángel Villena, Bomber Ramon Duart i Antonio Ferrandis (al costat de L’Alqueria del Basket i el Pavelló de la Font de Sant Lluís), ocuparà una superfície total construïda de 47.000 metres quadrats aproximadament i tindrà una capacitat màxima de 15.600 espectadors en mode bàsquet i de 18.600 en mode concert.

A més, el projecte preveu la construcció d’un aparcament en part subterrani i en part en altura amb 1.300 places aproximadament, la construcció de manera annexa de la nova seu del Valencia Basket Club, una sala multiusos per a múltiples disponibilitats de 1.200 metres quadrats, zones de restauració, àmplia oferta de localitats, terrasses i zones prèmium.

Licampa 1617-Casal España Arena de València s’emmarca dins del llegat de Juan Roig juntament amb altres iniciatives que el componen, com la Marina d’Empreses, Fundació Trinidad Alfonso, Valencia Basket i L’Alqueria del Basket.