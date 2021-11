Pere Aragonès i Ximo Puig estrenyen relacions amb una nova trobada a Barcelona

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i el de la valenciana, Ximo Puig, s’han reunit dilluns a Barcelona aprofitant la visita del segon a la capital catalana per a participar en el lliurament de premis de Foment del Treball, que celebra el 250 aniversari i lliurament els guardons Carles Ferrer Salat. Tots dos mandataris han mantingut una trobada al Palau en què han subratllat les bones relacions entre les dues institucions, que ja es van inaugurar quan Aragonès ocupava la vicepresidència. Aquest és la tercera trobada entre els dos presidents autonòmics enguany.

Aragonès i Puig han tractat alguns dels temes que en aquests moments ocupen totes dues comunitats, com la gestió dels fons Next Generation o el desenvolupament de les obres del Corredor Mediterrani, una infraestructura clau per a les economies de totes dues comunitats i que els empresaris reivindiquen sovint. També han parlat, segons fonts de tots dos equips, de com està gestionant cada territori la crisi sanitària per la pandèmia, en una jornada marcada per la reactivació a Catalunya del passaport COVID, que tornarà a ser obligatori a partir del pròxim divendres. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha avalat dilluns la implantació del certificat per a restaurants i oci nocturn i la previsió és que comence a reclamar-se des de divendres.

Un altre dels assumptes que els dos presidents tenen damunt la taula és la posició de cadascun pel que fa al finançament autonòmic, una matèria en què cada dirigent planteja un mecanisme. Així doncs, mentre que el president valencià considera que seria important que Catalunya participara en els fòrums de discussió sobre el finançament de les autonomies, com són les conferències de presidents, Aragonès afirma que vol una negociació bilateral amb l’Estat, no sols per a aquest assumpte, sinó per a tots els que hagen de dilucidar.

Dimarts venç el termini promés per la ministra d’Hisenda, Maria Jesús Montero, per a presentar un document a les autonomies que servisca de base per al nou sistema de repartiment de fons, amb el criteri i la definició de la població ajustada en el focus. Entretant, els presidents de les comunitats s’han anat reunint en diversos fòrums per acordar posicions comunes, en un debat que culminarà en el Congrés dels Diputats i forçarà els partits majoritaris a posicionar-se. Els equips de tots dos presidents destaquen el clima de cordialitat, que emmarquen en la normalitat institucional instaurada l’últim any, i recorden que les seues posicions respecte del sistema són conegudes públicament.