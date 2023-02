Una perita sobre els zombis del PP i del PSPV en Taula: “No es van complir els principis d’accés a l’ocupació pública”

La interventora de l’Estat que ha declarat com a testimoni perita en el judici per les peces separades B i F del cas Taula, que se celebra davant la secció segona de l’Audiència Provincial de València, ha sigut categòrica: “No es van complir els principis que regeixen l’accés a l’ocupació pública”, ha dit en referència a la contractació de treballadors zombis en l’empresa pública de la Diputació de València, durant el mandat del popular Alfonso Rus, erigida en epicentre de la trama corrupta.

La perita designada pel jutge instructor de la causa va analitzar un “volum increïble” de documentació de la firma pública: “Ja fa 25 anys que audite i no he vist que els consellers [d’una empresa pública] tinguen assessors”, ha declarat a preguntes del fiscal anticorrupció. La perita també ha destacat que l’empresa Imelsa no tenia amb una Relació de Llocs de Treball (RLT).

“És importantíssima, perquè quan encetes un procés de contractació has de justificar la necessitat d’aquesta contractació, els requisits i les funcions; si no tens això, no tens res”, ha explicat. La perita ha explicat que va poder traçar una mena de llista de treballadors de la firma pública estudiant les baixes de personal.

Es tracta, segons ha dit el fiscal anticorrupció, d’una “desorganització organitzada dins d’Imelsa”. La perita també ha qüestionat els complements per productivitat que van cobrar l’exgerent de l’empresa pública, Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, o el director econòmic financer, entre altres càrrecs.

“No hi ha justificació en les productivitats a aquests directius, al gerent, el director econòmic financer, la directora de gestió, la secretària del gerent i el conductor”, ha abundat. “El que crida poderosament l’atenció és que la productivitat es concentre tant en unes persones determinades”, ha postil·lat.

La interventora, que compareixia com a testimoni perita a petició de la Fiscalia Anticorrupció, ha destacat que el seu informe pericial es basa en “evidències i fets”. Entre el 2003 i el 2011, segons ha indicat la testimoni, es van incrementar “significativament” el nombre d’assessors en la institució provincial, “per això es contractaven en Imelsa”, ha sostingut.

La Diputació de València, sota el mandat d’Alfonso Rus, va eludir la normativa de contractació vigent per contractar treballadors zombis tant del PP com del PSPV-PSOE. “Sí que podia tindre assessors en la Diputació, però no podien les empreses públiques” com Imelsa, ha conclòs.

Un testimoni peculiar: “No sé per què vaig fer aquest informe”

Si la declaració de la perita designada pel jutge instructor ha sigut categòrica i seriosa, la de l’enginyer tècnic que ha comparegut a petició de l’Advocacia de la Generalitat Valenciana ha sigut desastrosa. L’home ha presenciat dins de la sala la declaració de l’anterior testimoni, cosa insòlita en una vista oral. No obstant això, el magistrat que presideix el tribunal ha llevat ferro a l’assumpte. “Que haja pogut escoltar no sembla que tinga més transcendència”, ha aclarit.

Després de l’esclat del cas Taula, l’empresa pública Ciegsa va encarregar a Miguel Murgui la missió d’analitzar el consum d’aigua i llum de la seu ‘fantasma’ de la signatura encarregada de construir col·legis al carrer d’Hernán Cortés de València. L’empresa, l’exconseller delegat de la qual Máximo Caturla s’asseu en el banc dels acusats, va contractar uns quants zombis que van reconéixer que en realitat treballaven en la seu del PP de València.

“En Ciegsa ningú coneixíem el pis”, ha dit el testimoni. Després d’analitzar les factures de l’aigua i de la llum entre el 2005 i el 2007, l’enginyer va arribar a la conclusió que “no hi havia gaire activitat en aquest pis”, segons ha declarat. L’home va visitar una vegada el pis i “només hi havia una persona”.

No obstant això, el testimoni ha reconegut que va comparar els consums d’aigua i llum de la seu fantasma de Ciegsa amb els del seu propi habitatge, per a sorpresa de les parts presents en el judici. “No sé per què vaig fer aquest informe, si arribe a saber que hui estaria ací no ho faig”, ha dit.

Encara que les seues conclusions són que el consum en la seu d’Hernán Cortés “no era rellevant”, les peculiaritats de la seua tècnica de peritatge i la lleugeresa de la seua declaració li han restat credibilitat. “El que no entén res soc jo”, li ha etzibat el president del tribunal en un moment de la seua declaració.