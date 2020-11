El perquè dels tancaments perimetrals: 40.000 madrilenys van comunicar a Sanitat desplaçaments a la Comunitat Valenciana a l’agost i 25.000 en el pont d’octubre

La mobilitat és un dels principals factors de risc de la propagació comunitària del coronavirus, especialment en les àrees metropolitanes de les grans ciutats i en les zones més poblades. La detecció precoç dels contagis i dels brots és fonamental per a controlar la traçabilitat del virus, és a dir, l’origen de cada focus i totes les persones que han pogut estar en contacte i ser susceptibles de ser infectades.

Mantindre aquesta traçabilitat i, per tant, tindre el virus controlat és un dels objectius que persegueixen els tancaments perimetrals de les diverses comunitats autònomes i d’algunes localitats amb índexs elevats de casos per habitant.

L’estiu passat, a data 31 d’agost, quan no hi havia cap restricció de mobilitat entre comunitats, la Conselleria de Sanitat va registrar un total 120.215 targetes sanitàries d’altres comunitats autònomes, la majoria de madrilenys (33%), manxecs (15,3%) i catalans (11%), és a dir, d’algunes de les zones més castigades pel virus en aquell moment.

Posteriorment, després del pont d’octubre a partir del qual es dispara l’índex de contagis tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d’Espanya, es van comptabilitzar a data 19 d’octubre 91.541 targetes sanitàries de desplaçats, el 27% corresponents a madrilenys, el 17,7% a manxecs i l’11% a catalans com a autonomies d’origen majoritàries, també en moments elevats d’afecció, sobretot a Madrid i Catalunya.

Després del pont d’octubre, la Comunitat Valenciana va arribar a l’índex més baix de contagi el 13 octubre, amb 95,09 casos per cada 100.000 habitants en l’acumulat dels 14 dies anteriors.

No obstant això, a partir d’aquest moment fins ara s’han multiplicat per tres, en una proporció molt similar a la de la resta d’Espanya, excepte a Madrid, on l’afecció ha descendit de manera significativa. Malgrat tot, l’autonomia valenciana continua sent la que menys afecció presenta dins de la península.

Tant la Comunitat Valenciana com la majoria de la resta de les autonomies van decretar el tancament de les seues fronteres poc abans del cap de setmana del 31 d’octubre, per evitar desplaçaments massius amb motiu del pont de Tots Sants. Des de llavors, les diferents comunitats han continuat blindades i al territori valencià, el president del Consell, Ximo Puig, ha anunciat una pròrroga del tancament perimetral d’una setmana més almenys, fins divendres que ve 20 de novembre.

Amb tot, en aquest període, la incidència dels contagis no ha parat de créixer, llevat de dies puntuals, cosa que des de Sanitat consideren que passarà a final de mes, ja que els efectes de les mesures aplicades no poden començar a avaluar-se abans de 15 dies.