El personal sanitari detecta més de 13.000 casos de violència de gènere en les consultes valencianes en una dècada

El personal sanitari de la Comunitat Valenciana ha detectat més de 13.000 casos de violència de gènere en les consultes en una dècada. La major part dels casos, 11.900, s’han visibilitzat a partir del 2015, quan comença a fer-se el cribratge en tots els centres de salut i hospitalaris autonòmics, que ja estava dos anys sent un programa pilot.

La formació del personal de salut pública i la seua implicació resulta clau en la detecció de la violència contra les dones, que en les consultes pot manifestar-se amb símptomes físics visibles, en una exploració ginecològica o a través del comportament de les pacients o de les seues parelles. El personal pot detectar casos de violència psicològica, física i sexual, que sovint se superposen en les víctimes, tant en els serveis d’atenció primària com en les urgències hospitalàries.

“La violència masclista no té cabuda en la nostra societat; és una xacra que hem de combatre des de totes les esferes”, recalca el titular de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez. El conseller destaca el cribratge com “una eina que s’ha revelat d’allò més efectiva en l’entorn sanitari” i apunta que, des de la seua posada en marxa, “més de 530.000 dones han participat en les entrevistes que es fan en els centres d’atenció primària i urgències hospitalàries, amb un 2,5% de casos positius”,

La Conselleria de Sanitat compta amb diversos protocols i guies d’actuació per a la detecció i la valoració del risc, en coordinació amb els serveis socials i els cossos de seguretat. El personal té indicacions sobre quines qüestions convé avaluar i, en cada cas, s’interpel·la les pacients en un entorn íntim de manera més o menys directa.

A l’Escola d’Infermeria de La Fe expliquen que el personal d’infermeria fa el cribratge preguntant a les pacients amb regularitat, de manera més o menys directa –des de com van les coses per casa?, fins a has patit violència alguna vegada?–. Si la resposta és positiva, expliquen, les infermeres confirmen el cas mitjançant un qüestionari per a exterioritzar i identificar un cas positiu de maltractament. L’actuació de la infermera serà diferent segons la situació de perill en què es trobe la dona i es derivarà a altres recursos sociosanitaris, en funció d’un altre qüestionari que permet a les treballadores determinar el risc per a la vida de la dona.

Per al director del centre, Carles Saus, “la detecció de la violència contra les dones és un dels compromisos més importants de la professió infermera, sobretot en els que desenvolupen la seua faena en els Centres d’Atenció Primària, professionals clau a l’hora de detectar símptomes compatibles amb maltractament físic o psicològic en atendre una dona”. La detecció precoç permet fer una intervenció primerenca en els casos de violència, acompanyar les dones i, en funció del risc, derivar-les a altres recursos sociosanitaris. El director del centre considera que “és fonamental seguir uns protocols d’actuació sanitària, així com oferir prevenció des de l’adolescència i sensibilitzar i conscienciar la població sobre la violència de gènere i masclista”, ha afirmat el director del centre.

L’Escola d’Infermeria ha iniciat una campanya, coincidint amb el dia contra les violències masclistes que se celebra el 25 de novembre, per involucrar professors, alumnat i personal administratiu en la lluita contra la violència masclista. “Hem instal·lat un panell que interpel·la el nostre alumnat, i també tot l’equip docent i administratiu, perquè aporten els seus missatges de rebuig de la violència de gènere i masclista” i, d’aquesta manera, “s’involucren activament en la lluita diària contra una mena de violència molt específica que ens interpel·la totes i tots”, apunta Saus.

Protocol en Urgències

En els serveis d’Urgències, el protocol comença a aplicar-se en el triatge. “La dona espera en una sala separada perquè puga estar tranquil·la i, en menys de 30 minuts, passa per triatge. Si cal explorar-la, l’acompanyem fins a la consulta i, a més de la valoració física, entra en el Sistema d’Informació Violència de Gènere/Domèstica. En aquesta aplicació hi ha un qüestionari de valoració de risc. Si la puntuació és alta, cridem les forces de seguretat, si no estan ja amb la dona, i es gestionen els recursos necessaris, per exemple un Centre Dona 24 hores. A més, sempre fem una interconsulta amb Treball Social per al seguiment dels casos”, explica Elena Martínez Morcillo, metgessa adjunta en el Servei d’Urgències de l’Hospital La Fe.

Des del començament de l’any, els registres provisionals indiquen que s’han fet un total de 48.335 cribratges i s’han emplenat 4.150 informes mèdics de presumpta violència de gènere a la Comunitat Valenciana. Per províncies, són 25.970 cribratges a Alacant, 18.413 a València i els 3.952 restants a la província de Castelló. Per tipus de violència, s’han detectat 1.145 casos de violència psicològica, 591 agressions físiques i 187 de violència sexual des del començament de l’any.