Pilar Baselga es refugia en Telegram per continuar amb les faules abans del seu judici: “Si em demanden, serà un escàndol”

María Pilar Baselga Calvo és una multidisciplinària propagadora en sèrie de faules. En el seu repertori cap tot: la conspiració del Bar España, l’Expedient Royuela, les estranyes teories sobre la pretesa transsexualitat de diverses primeres dames, el pretés frau electoral a Espanya, l’“agenda jazara satanista”, la contaminació de l’art modern per la màgia negra i, per descomptat, la pandèmia de la Covid-19.

La dona estava relegada en el submon de la conspiranoia en la xarxa. No obstant això, la seua intervenció en el programa Los Intocables (de la cadena ultra Distrito TV) anomenant “Begoño” Begoña Gómez, muller del president del Govern, Pedro Sánchez, i insinuant una pretesa vinculació amb el narcotràfic al Marroc, l’ha catapultada a convertir-se en un dels rostres més coneguts de les teories de la conspiració.

La seua croada per difondre la faula del Bar España li ha costat una petició de pena de set anys i mig de presó per part de la Fiscalia. A més, el Jutjat de Primera Instància número 4 de Castelló ja va condemnar la difusora de faules per intromissió il·legítima del dret a l’honor d’una magistrada reiteradament perseguida pels propagadors que s’asseuran en el banc dels acusats. Amb aquest panorama, Baselga s’ha refugiat en el seu canal de Telegram, que reuneix més de 15.000 seguidors. Si en televisió la dona matisa –a la seua manera– les seues polèmiques declaracions, en la popular aplicació de missatgeria ràpida comparteix (sense fre) bogeries i conspiracions d’allò més variades.

El director del programa, Eurico Campano, va qualificar d’“absolutament lamentables” les referències a la pretesa transsexualitat de la dona de Pedro Sánchez per part de la seua “col·laboradora”, encara que també va postil·lar que l’apel·latiu “Begoño” és “moneda corrent en les xarxes socials”. Més greu encara, en “terrenys molt més pantanosos”, Baselga “deixava anar insinuacions sobre presumptes relacions amb organitzacions delictives”, lamentava Campano.

La cadena, segons un comunicat llegit pel presentador el 29 de novembre passat, va demanar a Pilar Baselga que remetera un vídeo perquè “matise o rectifique” les seues increïbles paraules. La disculpa de la propagadora de faules comença amb una mínima assumpció de responsabilitats, a mig fer: “Ha sigut un error per part meua interpretar les informacions que estan difonent-se per diverses xarxes socials i de mitjans espanyols”.

Pilar Baselga lamenta que les seues paraules van “ser malinterpretades”. “Mai ha sigut la meua intenció ofendre ningú, ja que la transsexualitat ha estat present en el meu cercle familiar des de fa quasi 20 anys”, afirma la dona, que precisa que “aquesta persona” va ser “plenament acceptada” en la seua família. “Per això la meua sorpresa”, abunda, “quan constate que dir que algú podria ser transsexual es considera una injúria, una difamació [o] una calúmnia”.

Les disculpes fan un gir final sorprenent: “És a dir, que em costa entendre que es considere vergonyant i ominós ser transsexual. Aquesta reacció, al meu entendre, és retrògrada, totalitària i lamentable. A més de vulnerar el principi d’igualtat (...). Envie la meua salutació cordial a totes les persones que per la seua transsexualitat han hagut de viure ocultant-ho, han patit moltíssim per aquest rebuig visceral i insolidaritats amb la diferència, tal com ha ocorregut amb mi”. Un usuari de YouTube resumeix divertit en un comentari al vídeo: “Li recorda al senyor Begoño que no ha d’ocultar-se ni sentir-se ofés per la seua veritat”.

No obstant això, el seu pretés compromís amb el col·lectiu trans emés el 29 de novembre en Distrito TV contrasta amb els missatges que penja, a penes l’endemà passat, en el seu canal de Telegram, un autèntic refugi per a la seua frenètica difusió de faules.

Després de penjar una fotografia de Begoña Gómez, la difusora de faules critica que li resulta “contradictori” que els mateixos que “normalitzen, donen privilegis i protagonisme als trans”, d’altra banda “ho oculten perquè se n’avergonyeixen”. “Són trans trànsfobs”, postil·la. Baselga assegura, usant un indeterminat plural, que “viuen en una mentida de tal grandària que s’hi embullen i queden atrapats”. I conclou: “Els compadisc”. Aqueix mateix 1 de desembre, quasi a mitjanit, penja un vídeo de la presidenta de Nova Zelanda en la mateixa línia de la faula sobre la transsexualitat de la dona de Pedro Sánchez.

Una succinta sessió de busseig en els missatges del seu canal de Telegram revela el variat elenc d’assumptes que captiven Pilar Baselga: el mateix dia recomana escoltar Isabel Díaz Ayuso, penja un vídeo del nazi Pedro Varela (condemnat unes quantes vegades), afirma que les cartes bomba contra ambaixades ucraïneses són atemptats de “falsa bandera” i adverteix que “l’agenda jazara satanista segueix el seu camí”.

En el seu canal de Telegram, Pilar Baselga reenvia als seus més de 15.000 seguidors missatges del “jutge Fernando Presencia” (en realitat va ser expulsat de la carrera judicial pel Tribunal Suprem després de ser condemnat per un delicte de prevaricació), del periodista ultra Julio Ariza, del conegut propagador de faules Alvise Pérez (també condemnat) i, de propina, comparteix tuits de l’agitadora ultra Cristina Seguí. N’érem pocs i ha parit la burra.

El mateix dia que elDiario.es va publicar que la Fiscalia li demana set anys i mig de presó, Baselga escriu: “Van voler esclafar-me amb els seus insults per dir veritats ja publicades”. I també adverteix: “Si em demanden serà un escàndol, perquè traurem tota la informació ocultada i no els convé perquè, com que m’he fet famosa, tindria molta repercussió”. Per contra: “Si no em demanden serà reconéixer que vaig dir la veritat”. “Win win”, postil·la amb optimisme.

2,4 milions d’euros de responsabilitat civil

L’escàndol de les seues declaracions en Distrito TV només ha sigut un clot. “Milions de persones en el món sencer” la coneixen, assegura en el seu refugi de Telegram. La dona, aparentment, roman aliena a la causa contra els propagadors de la faula del Bar España, en què el ministeri fiscal li demana una pena de set anys i mig de presó pels presumptes delictes continuats contra la integritat moral i de calúmnies i injúries amb publicitat contra autoritat i funcionari i contra particular.

En l’analògic món de la justícia no hi ha gat amagat. La interlocutòria d’obertura de judici oral, dictada per la titular del Jutjat d’Instrucció número 5 de Castelló, requereix als nou acusats, incloent-hi Pilar Baselga, una responsabilitat civil de 2,4 milions d’euros.

L’escrit d’acusació de la Fiscalia demana que se sol·licite a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que es dirigisca a “tots els serveis de la societat de la informació” per bloquejar en la xarxa els desficaciats continguts relacionats amb el Bar España en què es referisquen als perjudicats per la faula, entre els quals figuren personatges tan diversos com l’expresident de la Diputació de Castelló Carlos Fabra, l’expresident valencià Francisco Camps o l’ex-vicepresidenta Mónica Oltra, entre altres.

A l’espera del judici, per al qual encara no hi ha data, Pilar Baselga va a la seua en Telegram. “La moda està en mans de satanistes que volen la perversió de la humanitat”, alerta en un dels seus últims missatges.