El Pla de Rodalia de la Comunitat Valenciana encalla: a quatre anys d’acabar tan sols s’han licitat un 15% de les inversions

Han passat quatre anys des que el ministre de Foment del PP llavors, Íñigo de la Serna, va presentar un nou Pla de Rodalia per a la Comunitat Valenciana, després de convertir-se en lletra morta el projecte anterior, presentat l’any 2010, pel seu antecessor en el càrrec, José Blanco (PSOE), juntament amb l’expresident Francisco Camps (PP).

El projecte, heretat per l’actual Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que dirigeix la socialista Raquel Sánchez, incloïa 45 actuacions amb una inversió global de 1.436 milions d’euros entre l’any 2017 i l’any 2025, per la qual cosa per complir-lo caldria una inversió mitjana anual de 179,5 milions d’euros.

No obstant això, han passat ja tres anys des que es va anunciar el pla i els números no són ni molt menys semblants. Segons un informe de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana presentat el mes de novembre passat (vegeu el document complet al final de la informació), tan sols s’han mobilitzat fins ara un 15% de les inversions previstes, només a quatre anys que acabe. El pla, a més, s’ha quedat desfasat i ja s’ha anunciat la presentació d’un altre projecte en els pròxims mesos.

Segons el document, “dels 1.048 milions pressupostats amb càrrec a l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), destinats a estacions i millores d’infraestructures seguretat i telecomunicacions ferroviàries de Rodalia, hui dia s’han licitat uns 159 milions, dels quals uns 120 milions corresponen a actuacions en execució, 6 milions més corresponen a consultories en fase de redacció de projectes (a molt llarg termini, creiem que excessiu) i 33 milions més es refereixen a subministrament de materials a càrrec d’ADIF”.

Per tant, “transcorreguts quatre anys de l’inici del Pla, o Programa, i només a quatre anys vista de la finalització prevista, tan sols s’han mobilitzat el 15% de les inversions previstes per a consultories, subministraments i obres”.

Els contractistes critiquen també que no saben res “dels 354,73 milions d’euros que en el Pla de Rodalia anterior ha d’assumir Renfe per a renovació de trens de Rodalia per al nucli València/Alacant fins a l’any 2025”.

A més assenyalen la contradicció que suposa concentrar el gros de la inversió en les línies d’alta velocitat, tot i que els Rodalia són amb diferència els trens amb més usuaris: “Mentre en la xarxa d’Alta Velocitat –AVE– s’han invertit a tot Espanya més de 55.900 milions d’euros per transportar uns 29,8 milions de viatgers el 2018, Rodalia va transportar 440 milions de passatgers, i a penes s’hi han invertit 3.600 milions d’euros, és a dir, per transportar i atendre la mobilitat en Alta Velocitat del 5% de viatgers que usen el ferrocarril, hem destinat el 94% de la inversió, mentre que per a atendre els usuaris de Rodalia, que suposen el 86,8% de viatgers, destinem tan sols el 6% de la inversió ferroviària”.

Segons l’informe, dels 3.680 milions d’euros invertits en Rodalia el 2018, el 81% s’han concentrat en els nuclis de Madrid, Barcelona i Cadis, davant dels nuclis de València/Alacant i Alacant/ Múrcia que ni tan sols figuren entre els cinc primers nuclis que més recursos reben, a pesar que València i el seu nucli és el tercer del país per nombre de passatgers.

Els contractistes atribueixen els problemes en el servei a aquesta històrica falta d’inversions a la Comunitat Valenciana: “De les 159.155 circulacions programades en Rodalia a la Comunitat Valenciana el 2019, es van anul·lar 7.593 viatges, cosa que suposa una incidència del 4,77%, tot i que el 2015 la incidència era només del 0,37%), incidències la ràtio de les quals al llarg del 2020 i molt especialment el 2021 han anat en augment, per la qual cosa cal un canvi radical de prioritats en inversions ferroviàries”.