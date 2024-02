La Plaça del Llibre d'Alacant augmenta un 15% les vendes i supera els 4.000 visitants

La plaça del Llibre d'Alacant ha conclòs la vuitena edició amb una resposta positiva quant a vendes, que han augmentat un 15% respecte a l'edició anterior, així com en nombre de visitants, que han superat les 4.000 persones.

L'esdeveniment, que ha portat la literatura en valencià durant el cap de setmana passat a la Plaça Sèneca, ha estat enfocat al públic infantil i ha celebrat prop d'una trentena d'activitats literàries per a tots els públics, segons ha indicat l'organització .

El director de la plaça del Llibre, Rafael Domínguez, s'ha mostrat “il·lusionat i esperançat” amb el resultat obtingut a la vuitena edició del festival literari. “Alacant ja ha fet seua la Plaça del Llibre”, ha emfatitzat, alhora que ha apuntat que s'ha convertit en una “fita assenyalada” al calendari cultural de la ciutat.

Durant els dies del festival, el públic assistent ha recorregut l'exposició formada per 2.000 títols en valencià de diversos gèneres. Pel que fa a la venda, encapçalada novament pel gènere infantil, ha deixat un total de 600 llibres venuts, cosa que representa un increment del 15% respecte a l'anterior edició.

L'assaig 'Del natural', publicat per Edicions 62 i en el qual Martí Domínguez traça un ample recorregut per la història de la pintura amb la percepció de la natura al centre, s'ha posicionat com a llibre més venut d'aquesta edició.

Per altra banda, 'Argila i calç', d'Elvira Cambrils (Edicions Bromera), i 'La tempesta de Sant Joan', l'última novel·la juvenil d'Òscar Mora (Llibres de la Drassana), també s'han col·locat entre els títols que més interès han despertat entre els lectors.

L'esdeveniment cultural --que aquest any ha sumat la participació de més de 30 entitats, públiques i privades, entre les quals destaca el patrocini de la Universitat d'Alacant i la col·laboració de l'Ajuntament d'Alacant-- ha tornat a desenvolupar una programació amb els més xicotets com a protagonistes durant un cap de setmana marcat pel bon oratge.

Recital dedicat a Estellés

El recital 'Estellès a Alacant. Una lectura intergeneracional', coordinat pel Servei de Llengües de la Universitat d'Alacant, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i La Cívica-Escola Valenciana, dedicat al poeta de Burjassot l'any del centenari del seu naixement, ha resultat l'acció amb més acolliment per part del públic. Aquest acte va reunir més de 200 persones al voltant d'una lectura poètica duta a terme per una vintena d'adolescents.

Així mateix, han destacat propostes com el teatre infantil '10 anys de la Maria no té por', a càrrec de Ca'La'Bassa, o el concert del raper Manyacaes, organitzat per l'Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert .

La plaça del Llibre d'Alacant ha finalitzat amb el recital 'Ells: constel·lació poètica' que, organitzat per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha comptat amb la presència d'Anna Ballester, autora de l'antologia, i la declamació de les poetes Gracia Jiménez, Maria Josep Joan, Imma Mànyez, Victòria Cremades i Imma L. Pavia.

Domínguez ha posat en valor que, amb aquests resultats, la plaça del Llibre d'Alacant ha visibilitzat el valor competitiu de la literatura valenciana, així com l'encant que desperta a la capital alacantina. “Encara que la nostra edició es troba en un moment dolç, és més necessari que mai continuar visibilitzant el llibre en valencià. Per això, comencem a preparar des d'ara, juntament amb tota l'organització, la novena plaça del Llibre d'Alacant”, ha destacat .