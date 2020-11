La polèmica ampliació del port de València arriba als pressupostos participatius: veïns proposen el desmuntatge dels dics

Divendres passat 6 de novembre va arrancar la setena edició de Decidim València, el procés participatiu pel qual veïns de manera individual o associacions de tota mena poden proposar inversions per a millorar els seus barris, unes propostes que posteriorment es trien en funció de la viabilitat tècnica i dels vots que reben.

Per a aquests pressupostos participatius, l’Ajuntament reserva cada any 8 milions d’euros de la partida municipal per a inversions.

Així, segons el calendari establit, fins a aquest 23 de novembre els interessats poden presentar les seues propostes. Fins dimarts passat 17 de novembre s’havien presentat 773 iniciatives. No obstant això, des de divendres se n’ha sumat almenys una més que no ha passat desapercebuda per la seua càrrega simbòlica.

Veïns del Marítim han elevat al procés el desmuntatge dels dics de recer de la polèmica ampliació nord del port de València, la culminació de la qual ha suscitat una important resposta ciutadana canalitzada mitjançant la campanya ‘Menys port, més València’, que ja ha recollit més de 1.000 signatures per a paralitzar el projecte.

Segons l’argumentació de la proposta, “l’Autoritat Portuària pretén continuar amb els plans de duplicar la capacitat del port de València, un pla ideat fa 15 anys i que en el context actual no té més sentit que servir a les necessitats d’MSC”.

A més, afig que, a canvi d’aquesta infraestructura, València es queda “amb el doble de terrenys menjats a la mar pel port artificial, les platges del sud desapareixent, l’aire que es respira per damunt de nivells de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) de compostos de sofre i nitrogen, el Parc Natural de l’Albufera en perill, la poca posidònia que queda amb més impactes si és possible i el riu sense connexió amb la mar”.

En l’apartat econòmic, els promotors de la iniciativa exposen que es perdran “500 llocs de treball, perquè és una terminal totalment robotitzada i de control remot, una horta que dona menjar derrotada i es farà una inversió pública de 400 milions d’euros només per a l’esplanada, als quals cal afegir no menys de 2.500 milions més per als accessos necessaris per a donar eixida i entrada al doble de mercaderies”.

Per aquest motiu consideren que “en un context de crisi sanitària, crisi econòmica, emergència climàtica, i davant una pretesa transició ecològica, el que té sentit és desmuntar el dic de recer fet i abandonar definitivament qualsevol ampliació del port”.

La proposta necessita 30 suports per a passar el primer tall, però no deixa de tindre un caràcter més de visibilització i sensibilització davant la ciutadania, ja que l’Ajuntament no té competències per a dur a terme aquesta actuació, que a més pressupostàriament seria molt més elevada dels 453.000 euros amb què compta el districte dels Poblats Marítims per a les seues inversions. No obstant això, si isquera triada seria un argument més per a frenar l’expansió portuària.

Totes les propostes d’inversió hauran de recaptar fins al 30 de novembre almenys 30 suports de veïns i veïnes (15 en el cas dels pobles) perquè passen a la fase següent d’avaluació tècnica, jurídica i pressupostària per part dels serveis tècnics municipals. Després d’aquest estudi de viabilitat, es presentaran les propostes que passaran a votació ciutadana, fase que tindrà lloc de l’11 al 28 de febrer de 2021.