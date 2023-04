La Policia de la Generalitat incauta cinc falsificacions de Goya i Velázquez que anaven a vendre’s per 76 milions d’euros

La Unitat de Patrimoni de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana ha confiscat cinc llenços que un grup de marxants atribuïen a Velázquez i Goya. El grup policial ha detingut quatre persones per estafa, en una operació en què s’han decomissat cinc pintures a València i Castelló, una de les quals a la venda per cinquanta milions d’euros. En total, les obres havien eixit al mercat per valor de 76 milions d’euros.

Segons apunten fonts policials, les obres pertanyien a un col·leccionista mort el 2020, que posseïa documentació que considerava les obres autèntiques. Va ser en l’eixida al mercat, al començament d’enguany, que la unitat policial va albirar les falsificacions i va consultar la historiadora Manuela Mena, especialista en Goya, l’autenticitat de les obres per iniciar l’operació. L’obra de més valor és una imitació del Retrat de Maria Anna d’Àustria, un oli sobre tela de Velázquez, el valor de mercat del qual era de 50 milions d’euros. L’original és un retrat de cos sencer que data del 1652, exposat actualment en el Museu del Prado; la còpia recull el bust.

Les quatre obres restants intervingudes porten per nom Retrat de Carles IV, atribuït a Goya, que es venia per 7 milions d’euros; Retrat de Maria Lluïsa de Parma, princesa d’Astúries, també atribuït falsament a Goya que va eixir al mercat per la mateixa quantitat, segons ha destacat la consellera de Justícia i Interior, Gabriela Bravo. En tots dos casos la investigació conclou que són còpies alterades de les pintures de l’alemany Anton Raphael Mengs, que va retratar Carles de Borbó i Maria Lluïsa de Parma, prínceps d’Astúries, amb motiu del seu enllaç matrimonial. El llenç original és una pintura de cos sencer exposada en el Museu del Prado i la imitació difereix notablement de l’original en aspectes com el pentinat de la princesa i les joies. En la pinacoteca nacional hi ha una altra representació de Maria Lluïsa de Parma, retratada ja com a monarca per Francisco de Goya, que no s’assembla gens a l’obra confiscada.

La tercera obra decomissada és Al·legoria del Pilar de Saragossa, un altre pretés quadre de Francisco de Goya, que anava a vendre’s per 4 milions d’euros. És “una obra d’una qualitat ínfima, que ni tan sols ha sigut feta per un pintor professional”, destaquen els investigadors. Finalment, s’ha confiscat la pintura Benedicció de santa Rosa de Lima, un altre pretés Goya, que anava a comercialitzar-se per 8 milions d’euros. L’esbós, apunta la unitat especialitzada, no és atribuïble al pintor espanyol ni per estètica ni per qualitat pictòrica; més aïna sembla una obra italiana del segle XVII, del taller de Carlo Maratta (1625-1713) o de Pietro da Pietri (1663-1716), indiquen.

Les cinc obres intervingudes se sumen a l’exposició que la Generalitat Valenciana i la Diputació de València han organitzat en el Muvim, que recull més d’un centenar de llenços falsificats. La titular d’Interior ha denunciat que “l’art falsificat és un delicte que a penes genera alarma social a Espanya i és dels que més capital irregular genera, només per darrere de les drogues, les armes i la prostitució”. Des de la creació de la unitat policial especialitzada s’han intervingut més de 6.100 objectes, amb un valor total de 376 milions d’euros.