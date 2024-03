La Politècnica de València va ingressar 116 milions d’euros el 2023 per la seua activitat en R+D+I, la xifra més alta de la seua història

La Universitat Politècnica de València (UPV) va ingressar un total de 116,2 milions per la seua activitat en R+D+I durant l’any 2023. D’aquesta manera, la universitat ha assenyalat l’exercici com “un any de rècord per a la recerca, la innovació i la transferència amb segell UPV”, ja que és la xifra més alta de la seua història.

Aquesta és la xifra més destacada de l’informe ‘UPV Innovació’, que resumeix un any d’R+D+I de la UPV. Però a més la institució acadèmica va registrar 40 noves sol·licituds de patent; va aprovar cinc noves empreses derivades (quatre de les quals participades –Sensing Tools, PhysioMRI, Artikode, Opticalsens i CiberTRS–); i va registrar 26 nous programaris. D’altra banda, també va ser un any de rècord per a la projecció internacional de la seua R+D+I, amb 24 nous projectes europeus, 3 dels quals coordinats, i un import superior a 5 milions d’euros.

El vicerector d’Innovació i Transferència de la Universitat Politècnica de València, Salvador Coll, assenyala: “El 2023, la UPV va ser un any més clau per al desenvolupament científic, tecnològic i empresarial de la Comunitat Valenciana. La nostra universitat va continuar incrementant les seues relacions amb el sector productiu, i vam reforçar la nostra aposta per la transferència, la formació, la internacionalització i la comunicació i la divulgació científica. Sens dubte, el 2023 va ser, de nou, un any de rècord per a la nostra R+D+I”.

El programa ‘UPV Innovació’ promociona i canalitza les relacions amb l’entorn empresarial i institucional des de diverses unitats de la Politècnica. Aquest programa es basa en un model de relació entre la identificació de necessitats del sector privat i la capacitat des de l’ecosistema d’innovació UPV (acadèmics, emprenedors, professionals de transferència de tecnologia, estudiants) d’aportar solucions de manera productiva per a l’empresa.

El programa permet articular tots els serveis i les activitats que la universitat, a través de tots els seus instruments, proporciona a fi de dinamitzar la innovació empresarial basada en el coneixement.

D’altra banda, el pròxim 21 de març la Politècnica ha anunciat que celebrarà un esdeveniment per a estudiants. Des d’UPV Innovació, juntament amb el PIAE+ i el Centre de Formació Permanent, s’ha organitzat per a la Delegació d’Alumnes de la UPV una sessió de formació per a facilitar eines i competències amb la finalitat d’innovar des de les seues diferents escoles.