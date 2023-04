La Politècnica de València va perdre 122.166 euros per retardar dos anys la sanció a un professor per irregularitats econòmiques

El projecte d’investigació titulat “Desenvolupament d’un procediment per a la producció de plantes doble haploides androgèniques en cànem”, dirigit pel professor de la Universitat Politècnica de València (UPV) J. M. S. S., va acabar amb una condemna a la institució acadèmica en concepte de danys i responsabilitats de 122.166,46 euros, segons una sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de València, dictada fa tres anys.

La decisió judicial considerava que la universitat era sabedora de les irregularitats en la gestió econòmica comeses pel professor responsable del projecte. Les irregularitats en el projecte van ser denunciades per la contrapart –l’empresa Sweet Seeds SL, dedicada a la venda de llavors de cànnabis.

Malgrat la condemna, la UPV va tardar dos anys a iniciar un expedient per a la determinació del possible dol, culpa o negligència greu del responsable del projecte i, per tant, la seua possible responsabilitat econòmica a l’hora d’afrontar la indemnització, segons conclou un informe de l’Agència Valenciana Antifrau (AVA).

La prescripció va suposar que J. M. S. S. es va deslliurar d’assumir el pagament de la indemnització. “Queda clar que, si la UPV haguera sigut diligent i haguera iniciat el procediment en el moment de tindre coneixement de les irregularitats detectades per l’empresa, les presumptes infraccions comeses pel professor no haurien prescrit”, indica l’organisme dirigit per Joan Llinares.

El 2018, la UPV va tindre coneixement de les irregularitats comeses pel professor responsable del projecte i “així i tot no va iniciar un expedient d’actuacions prèvies”, diu l’informe d’Antifrau. El fet de no iniciar l’expedient que analitzara les possibles responsabilitats esdevingudes durant l’execució del projecte “ha provocat” la prescripció de les infraccions. “La UPV no ha actuat de manera diligent”, conclou l’AVA.

La sentència considerava que “no hi ha cap dubte” de la necessitat d’indemnitzar l’empresa. Després de la sentència, el rector de la UPV, José Capilla, va acordar que la devolució dels diners havia de partir del Fons de Sostenibilitat del professor investigador, per la qual cosa es va aprovar un pla d’amortització de 10 anys. No obstant això, no va ser fins al 14 de març del 2022 que es va iniciar el procediment d’actuacions prèvies per a la determinació de dol, culpa o negligència greu per part de l’acadèmic.

Encara que es va concloure que procedia incoar un expedient disciplinari i un altre de responsabilitat patrimonial, el 7 de novembre de 2022, el rector va acordar l’arxivament de les actuacions per haver prescrit els fets i, per tant, haver-se extingit la possible responsabilitat disciplinària de J. M. S. S.

La mateixa sentència judicial considerava que la UPV era sabedora de les irregularitats comeses pel professor responsable. “El fet que haja transcorregut un termini de dos anys sense que la UPV iniciara cap mena de procediment comporta una omissió de l’actuació deguda, cosa que implica que la UPV no ha actuat d’una manera diligent”, assenyala l’informe d’Antifrau.

L’empresa demandant ja havia comunicat a la institució acadèmica dos anys abans de la sentència les irregularitats. Davant l’absència de resposta per part del vicerector, la mercantil va remetre un burofax al Centre de Transferència de Tecnologia detallant les irregularitats detectades en la gestió econòmica del projecte.

Malgrat això, fins al 29 de juliol del 2021 (huit mesos després de la sentència), la UPV no va iniciar l’expedient d’actuacions prèvies per a l’esclariment dels fets. Antifrau retrau a la universitat que no acreditara les raons per les quals va tardar quatre anys a iniciar l’expedient per a la determinació del dol, culpa o negligència greu per part del responsable del projecte.

Dos anys sense iniciar el procediment

“El fet que haja transcorregut el termini de quatre anys (des de la comunicació) i dos anys (des de l’emissió de la sentència) sense que la UPV iniciara cap mena de procediment comporta una omissió de l’actuació deguda”, conclou l’AVA, que també lamenta que la universitat “no ha actuat d’una manera diligent per a la determinació de l’existència de responsabilitat” per part del professor.

A més, la UPV va exigir al professor la devolució dels 122.166,46 euros a través d’un fons finançat amb diners públics. Un fet, postil·la Antifrau, que “provoca de facto que no assumisca el responsable dels danys ocasionats el seu reintegrament”. Així doncs, la UPV hauria d’exigir al responsable del projecte “que responga econòmicament del mal ocasionat per la seua actuació negligent”, indica l’AVA.

Antifrau considera que “s’ha produït una passivitat en l’actuació dels responsables de la UPV”. La mateixa sentència del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de València ja establia que els danys “provenien del dol, negligència o morositat” per la qual cosa la universitat hauria d’haver exigit al responsable del projecte que “responga econòmicament, amb el seu patrimoni, del mal ocasionat per la seua actuació negligent”, motiu pel qual l’informe de l’AVA recomana a la institució acadèmica que procedisca a iniciar un expedient per a exigir “la responsabilitat en què va incórrer”.