Aitana Mas i Alberto Ibáñez, el tàndem per a liderar la renovació generacional en el partit de Mónica Oltra

La portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, Aitana Mas, i l’ex-secretari autonòmic d’Igualtat, Alberto Ibáñez, es postulen com a portaveus d’Iniciativa-Compromís, la formació ecofeminista de la coalició que lidera Mónica Oltra. Ibáñez i Mas, de l’òrbita més pròxima a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, exposen en una candidatura consensuada un projecte de renovació generacional en aquesta branca de Compromís per a reconnectar partit, institucions i militància després de set anys en el Govern autonòmic.

Els aspirants a portaveu comparteixen anys de militància, faena institucional i perfil polític: tots dos tenen 30 anys, experiència com a regidors i amb responsabilitats en el Govern del Pacte del Botànic: Mas, diputada per Alacant, va ser directora general de Transparència en la legislatura passada i Ibáñez secretari autonòmic en la conselleria d’Oltra, on actualment és assessor.

Els representants de la formació, autors de les ponències polítiques i estatutàries, consideren que el partit ha de centrar-se a marcar una agenda política i sustentar la faena diària que permeta als seus càrrecs en el Govern centrar i reforçar el treball executiu. Com a representants d’Iniciativa en el Govern del Botànic exerceixen Mónica Oltra, vicepresidenta, portaveu i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives i Mireia Mollà, consellera de Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i actual coportaveu d’Iniciativa amb Miquel Real i Paco Latorre.

“Ens enfrontem a reptes importantíssims en els pròxims mesos i Iniciativa és, i ha de continuar sent, una eina decisiva per a abordar-los”, apuntava Mas en exposar la seua candidatura. “La situació d’haver reduït el partit a la mínima expressió no pot continuar sostenint-se en el temps, perquè el nou context sociopolític necessita reconnectar-nos urgentment amb el carrer, explicar amb més intensitat que la nostra tasca en la davantera de les principals institucions aporta certeses, seguretat i cohesió a la majoria, i il·lusionar amb la construcció d’un nou partit”, indiquen en el seu comunicat conjunt.

El nou cicle polític necessita de forces renovades, il·lusió i empatia.



Hui amb @AitanaMas fem un pas endavant per enfortir @iniciativapv i el compromís amb la justícia social, l’ecofeminisme i el valencianisme per a millorar la vida de la gent. 🌻♻️🍊. pic.twitter.com/XYTgdlLPLH — Alberto Ibáñez i Mezquita ♻️🌻🍉 (@alberto_aim) 21 de febrero de 2022

La candidatura conjunta pretén focalitzar el treball en les polítiques redistributives de la riquesa, la transició ecològica justa que no castigue les classes treballadores, una justícia feminista que s’allunye del punitivisme i polítiques de diversitat al marge de les identitats, exposa Ibáñez. Sobre el lideratge d’Oltra, recorden que la vicepresidenta del Consell no és portaveu d’Iniciativa, sinó representant del partit en Compromís, posició que continuarà ocupant passat el congrés.

Mas i Ibáñez són fins hui els únics candidats a representar al partit, que aborda el VI congrés ordinari aquest dissabte. D’aquest conclave eixirà una nova executiva, d’unes 30 persones i els nous documents organitzatius i polítics. Les aliances amb altres formacions, com en l’acte “Altres polítiques” a què va assistir la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, hauran de valorar-se en el conjunt de la coalició Compromís.