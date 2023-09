Un alt càrrec de Camps revela que el van usar per a atacar un informe clau de l'acusació en 'Gürtel': “Estic indignat”

“Estic indignat”. Així s'ha presentat Emilio Torrejón, exdirector general de l'Advocacia durant el Govern de Francisco Camps, en el judici del 'cas Gürtel' en l'Audiència Nacional. Torrejón, actualment advocat “ras” de la Generalitat Valenciana, ha explicat que en 2010 la llavors advocada general autonòmica, Isabel Villalonga, li va encarregar oralment —sense escrit oficial pel mig— que elaborara un informe per a qüestionar el que havia elaborat en la causa, en funcions d'auxili judicial, la Intervenció de l'Estat. “Volien tindre armes jurídiques per a, en un moment determinat, poder saltar a la palestra”, ha relatat.

Emilio Torrejón no ha sabut explicar com va poder el seu superior tindre accés a un informe quan la Generalitat Valenciana no estava personada en la causa. El funcionari ha expressat la “impressió” que l'ordre va vindre de l'entorn de Presidència. “Sé que l'advocada general té molt contacte amb el president [Camps] i el seu gabinet”, ha postil·lat. Segons el seu testimoniatge, Villalonga li va dir: “Emilio, volem una resposta jurídica, si és possible, al que diu aquest informe perquè s'està posant en dubte el prestigi de la institució”.

L'advocat es va resistir a comparéixer, a petició de la defensa de Francisco Camps, com a testimoni perit en l'Audiència Nacional, encara que el tribunal el va obligar a acudir. La Fiscalia Anticorrupció també es va oposar. Torrejón ha al·legat que no va donar autorització al fet que el seu informe s'incorporara a cap de les causes de 'Gürtel'. La situació és més complexa encara ja que la Generalitat Valenciana figura com a acusació en el judici.

Malgrat haver reconegut que quan ho va elaborar no comptava amb els expedients que es posaven en qüestió, s'ha ratificat en les seues conclusions davant el tribunal.

El funcionari ha limitat la seua funció en aqueix contrainforme als fonaments jurídics utilitzats per la Intervenció de l'Estat. “Crec que són discutibles des d'un punt de vista jurídic aqueixos arguments jurídics, no faig una altra cosa que això”, ha dit. “Crec que, a vegades, soc un poc agressiu en el meu llenguatge , cosa que és l'única cosa del que em refractària”, ha agregat.

Emilio Torrejón va ser destituït en 2015 pel Pacte del Botànic i es va anar a treballar per al Govern d'Andorra fins a 2019. Actualment, segons ha declarat, és advocat “ras” de la Conselleria d'Educació.