Bonig ofereix a Puig un acord pressupostari que blinde la sanitat pública i la retallada d'un 30% dels alts càrrecs

Un acord pressupostari que blinde la despesa en Sanitat Pública i reduïsca l'estructura del Consell de la Generalitat Valenciana. És l'oferta de la líder de l'oposició, Isabel Bonig, al president de la Generalitat, Ximo Puig, durant la seua intervenció en el debat de política general que es desenvolupa des d'aquest dilluns en les Corts Valencianes.

La portaveu popular planteja l'acord "per lleialtat", basat en el document que va sorgir de la comissió de reconstrucció, que reforce la despesa en sanitat pública i en atenció a majors i dependents i un pla de xoc públic-privat per a reduir les llistes d'espera. La líder de l'oposició ha assegurat que el seu partit està treballant en una llei per a dignificar a la tercera edat i ha plantejat diverses mesures de protecció a l'educació, com els tests massius -que els experts desaconsellen- o implementar la figura de "la infermera escolar". Entre les seues mesures, destaca una baixada d'alguns impostos, com un 7% del tram autonòmic de l'IRPF per a rendes anuals inferiors a 35.000 euros, eliminació de l'impost de successions i donacions, eliminació de l'impost de patrimoni perquè "els diners dels valencians es queden en la butxaca dels valencians".

Bonig considera que Puig és un "president anunci" i "un home sense credibilitat", responent als anuncis del president en la compareixença prèvia sobre els 410 projectes subjectes a fons europeus. La popular, encara que en un to més moderat que en ocasions anteriors, s'ha referit al cap del Consell amb adjectius com a "traïdor" i "indecent".

Le ofrecemos al presidente @ximopuig pactar hoy mismo un Presupuesto para salir todos juntos de la crisis del #coronavirus

Solo tenemos que acordar cinco ejes irrenunciables de actuación

"Això és populisme sanitari"

En la seua resposta, el president de la Generalitat ha recordat que va ser el PP el partit que va privatitzar la sanitat pública en les seues 20 anys de Govern. També ha advertit que l'Organització Mundial de la Salut ha desaconsellat la realització de tests massius aleatoris i es considera una pèrdua de recursos. "La PCR és la foto" d'un moment concret. "Fem quasi el doble de proves de la mitjana espanyola", ha indicat Puig, contraposant el cas valencià amb el de Madrid. La societat espanyola de medicina també considera una "irresponsabilitat" les proves massives. "Això és populisme sanitari. La gestió la dirigeixen professionals", ha indicat Puig.

"Som la comunitat autònoma que més ha ajudat als autònoms, amb 57 milions d'euros", ha respost el president. "Vosté vol baixar impostos i això [les mesures] ho pagarem llevant un 30% d'assessors", ironitzava Puig davant la proposta de l'oposició.