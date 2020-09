Ximo Puig: "La pandèmia hauria sigut més greu sense partir d'aqueixa situació de major fortalesa aconseguida amb cinc anys de treball"

El Govern valencià prorrogarà sis mesos els contractes del personal sanitari incorporat de manera extraordinària per a fer front a la pandèmia i mantindrà oberts els centres de salut a les vesprades per a reforçar l'atenció primària. Així ho ha indicat el president de la Generalitat, Ximo Puig, en la seua intervenció en el debat de política general.

El cap del Consell participa fins al divendres 25 en el primer debat de política general de la legislatura, el quart al qual s'enfronta com a president. Aquest debat no ha pogut ser encapçalat pel president de les Corts, Enric Morera, pel fet que es troba a l'espera del resultat d'una PCR a un familiar.

Puig ha posat en valor els avanços en la reconstrucció de l'Estat de Benestar entre 2015 i 2020, anys del Govern del Botànic, basant-se en les dades prèvies a l'inici de la pandèmia. El president ha valorat l'"esforç comú" que suposa un augment de les inversions en Sanitat, Educació i Serveis Socials; ara, ha citat, s'inverteixen tres milions d'euros diaris en sanitat, l'abandó escolar s'ha reduït un 7%, les beques universitàries s'han duplicat i la renda d'inclusió "ha sigut una xarxa pionera per a no deixar caure a 50.000 persones".

El treball previ en recuperació dels serveis públics bàsics i el que ara es denomina escut social han sigut ingredients essencials a minvar el colp de la COVID-19. "La pandèmia hauria sigut més greu sense partir d'aqueixa situació de major fortalesa aconseguida amb cinc anys de treball. Hem oferit una resposta decidida i col·lectiva", ha indicat. El president ha posat en valor la ràpida gestió de l'emergència, recordant que el Govern autonòmic va suspendre les Falles de València i la Magdalena de Castelló quatre dies abans de la declaració de l'estat d'alarma, va noliejar nombrosos avions amb material sanitari des del 24 de març i va començar el repartiment gratuït de màscares a persones en major risc. A més, Sanitat ha contractat més de 10.000 treballadors de reforç en atenció primària, hospitalària i rastrejadors.

375 milions d'euros per a habitatge públic i 874 milions per a infraestructures sanitàries

L'obra pública serà un dels pilars de la reconstrucció que ha dibuixat Puig durant aquest dilluns. Entre els plans de reconstrucció, quasi en el sentit literal, el cap del Consell ha anunciat diversos plans d'infraestructures, amb 375 milions d'euros per a construir i rehabilitar el parc públic d'habitatge; 129 milions d'euros per a rehabilitar habitatges privats; 228 milions d'euros per a rehabilitar centres d'atenció primària i més de 600 per a infraestructures hospitalàries. L'objectiu és garantir que habitatge i salut, dos drets que van lligats, siguen garantits per l'Administració Pública.