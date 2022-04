Brussel·les incrementa els controls a cítrics extracomunitaris per previndre la plaga de la ‘taca negra’

La Comissió Europea estén el control de plagues dels productes hortofructícoles als països confrontants amb Sud-àfrica. La preocupació per la plaga de Phyllosticta citricarpa, coneguda com a taca negra pel rastre que deixa en els cítrics, ha provocat que en l’actualització del reglament de mesures de protecció contra les plagues dels vegetals s’incloga Zimbàbue entre els estats que han d’acreditar més control per exportar els seus productes a Europa.

La norma, publicada aquesta setmana en el Butlletí Oficial del Parlament Europeu, actualitza els fruits especificats originaris de l’Argentina, el Brasil, Sud-àfrica, l’Uruguai i Zimbàbue per previndre la introducció i la propagació en el territori de la Unió Europea de la plaga. El reglament prorroga fins al 2025 les obligacions ja existents, en vespres de la campanya citrícola en l’hemisferi sud, i implica que els fruits que arriben des d’aquests mercats han de procedir de llocs i instal·lacions de producció registrats i aprovats per les organitzacions nacionals de protecció fitosanitària.

El 2021, argumenta el text, es va detectar un nombre elevat d’incompliments deguts a la presència de la plaga especificada en els fruits especificats originaris de Zimbàbue. “Aquest nombre elevat d’incompliments per part de Zimbàbue indica que les mesures establides no són prou per a garantir que els fruits especificats originaris de Zimbàbue estiguen lliures de la plaga especificada i, per tant, cal incloure els fruits especificats originaris de Zimbàbue en l’àmbit d’aplicació de les mesures temporals contra la plaga especificada establides en aquest Reglament”, indica.

En cas que es detecte presència de la plaga, els productors estan obligats a indicar la traçabilitat del producte per evitar-ne l’expansió. Això inclou data de la inspecció, el nombre d’envasos de cada instal·lació de producció i els codis de traçabilitat per a introduir-los en el sistema europeu.