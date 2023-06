Candidats locals de Podem demanen la integració en Sumar i que s’aparte la direcció valenciana pels resultats del 28M

Càrrecs i portaveus locals de Podem a la Comunitat Valenciana subscriuen un manifest en què retrauen a la direcció autonòmica els mals resultats electorals. Alguns caps de llista i militants de la formació morada, especialment a la província d’Alacant, han signat un document en què demanen un procés de primàries i la integració en Sumar, la plataforma que lidera Yolanda Díaz.

Després de la desaparició de la formació de les Corts Valencianes, que no va aconseguir superar el llindar de vots per a tindre representació (el 5% dels vots emesos), les agrupacions locals exigeixen responsabilitats a la direcció de Pilar Lima i Carles Fons, secretària general i secretari d’organització, respectivament, per uns resultats que “només poden ser titlats de catastròfics”. “Considerem que les persones que han gestionat els acords municipals i la campanya per a les eleccions autonòmiques no poden estar al capdavant d’aquesta nova cita amb les urnes, ni en la planificació ni en les llistes”, exposa el text.

El document el signen candidats municipals de Moncofa (la Plana Baixa), Alacant, Sollana (la Ribera Baixa) i Elx, entre altres, amb presència especial en els municipis de les comarques alacantines, atenent els resultats obtinguts en les eleccions municipals, que deixen Podem amb menys de deu regidors en tot el territori. Els signants, que assenyalen directament la cúpula autonòmica, critiquen que han generat “un clima de confrontació permanent” i han “dilapidat la tasca desenvolupada en les institucions”. Per això demanen un procés de primàries i que es mantinga l’autonomia política de l’organització valenciana en el marc estatal. “Exigim, doncs, transparència i participació en la configuració de l’equip de Podem que pot i ha d’integrar-se en una confluència àmplia estructurada des de Sumar, a través de primàries d’àmbit provincial que garantisquen que la decisió final recaiga en les bases de Podem, com sempre hauria d’haver sigut i s’estableix en els estatuts de la nostra organització, així com que s’assumisca de manera immediata la responsabilitat pels resultats obtinguts”, diu l’escrit.

El malestar s’ha anat estenent entre els representants locals aquesta última setmana. Xavier López, portaveu de Podem a Alacant i número dos d’Unides Podem en aquest ajuntament, on només han aconseguit el representant d’Esquerra Unida, ha manifestat que la setmana vinent posarà el seu càrrec a la disposició de les bases. López ha demanat la integració en Sumar i ha reiterat: “Podem és imprescindible per a l’èxit al País Valencià d’una candidatura que ha de triar-se per la militància, impulse l’agenda valenciana que esmorteïsca les retallades de Mazón i avance en el canvi de model productiu, infraestructures i polítiques ambientals”.

La direcció autonòmica de Podem prefereix mantindre la discreció fins que acabem les negociacions amb Sumar, que entren en un termini clau en les pròximes 48 hores: l’acord té el divendres com a data límit. Segons fonts de l’organització, s’ha celebrat una executiva aquesta setmana centrada en l’acord amb Sumar. La directora general de Joventut en el Govern, Maria Teresa Pérez, que va ser diputada per Alacant, és un dels noms que compta amb avals per a la candidatura a la Comunitat Valenciana, segons indiquen aquestes fonts. Periodista de formació, l’alacantina ha sigut la parlamentària més jove del Congrés durant la XIII legislatura i va portar al parlament les reivindicacions de les aparelladores del calcer, un dels grups de treballadores més precàries de l’Estat.