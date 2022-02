Canvis en Presidència: Ximo Puig reforça la seua sala de màquines l’any preelectoral

La sala de màquines del Palau de la Generalitat Valenciana reforça el seu organigrama per preparar Ximo Puig com a candidat per a una tercera legislatura. En les últimes setmanes, el baró socialista ha reforçat al seu equip de comunicació, perfilant la seua imatge per als cartells electorals.

En el Congrés del PSPV, celebrat a Benidorm el novembre passat, el dirigent autonòmic va remodelar la seua executiva dotant de més pes l’àrea d’Igualtat i reforçant alguns assumptes que considera determinants per al seu futur immediat: despoblació i repte demogràfic, medi ambient, salut mental i polítiques d’ocupació. En la línia de reforçar els càrrecs de la seua confiança i unir la línia del partit amb la del Govern, Puig ha iniciat les reformes en l’‘ala oest’ del Palau de la Generalitat per arribar a les pròximes eleccions, en la primavera del 2023, amb una imatge forta.

La remodelació del Consell elimina la Secretaria Autonòmica de Comunicació, un càrrec en què l’esperança de vida dels seus ocupants rares vegades superava els dos anys, i la fusiona amb l’Àrea de Promoció Institucional, que dirigeix Alfred Boix. Boix, mà dreta del president i exresponsable d’Organització del PSPV, va adquirint cada vegada més pes en la gestió. D’ell continuaran depenent la Direcció General d’Anàlisi i Polítiques Públiques que ocupa Ana Berenguer, experta en la matèria i amb àmplia experiència als Estats Units, i la Direcció General de Relacions Informatives, a càrrec del periodista Pere Rostoll. La Secretaria Autonòmica de Comunicació desapareix com a ens autònom, una idea que al Palau es meditava des de fa mesos i que es va intensificar amb la creació del Consell de l’Audiovisual Valencià. L’organisme assumeix la gestió de l’ecosistema mediàtic i ordenarà les llicències de ràdio i televisió, deixant pràcticament sense contingut el departament ja desaparegut. La catedràtica de lingüística Beatriz Gallardo, que ocupava el càrrec, tornarà al seu lloc a la Universitat de València. Així doncs, tot allò relacionat amb la imatge del president de la Generalitat quedarà sota una mateixa mà.

Fa unes setmanes, el dirigent autonòmic va reforçar altres àrees de comunicació amb la incorporació de la periodista Andrea Ledo com a responsable de xarxes, vacant que va deixar l’ara secretari general de Joventuts Socialistes, Víctor Camino, i sumant altres redactors al seu equip discursiu, que lidera el periodista Paco Cerdà, fa poc guardonat amb diversos premis literaris.

El president també reforça l’altra branca més pròxima del Palau amb la creació d’una Secretaria Autonòmica per a l’agenda contra la despoblació i la política municipalista. Com va avançar Puig en el congrés, l’agenda del PSPV passa per reforçar els ajuntaments, un dels seus punts forts des del punt de vista electoral –el PSPV governa, en solitari o en coalició, més de la meitat dels municipis de la Comunitat Valenciana. L’encàrrec del nou departament passa a Elena Cebrián, exconsellera de Medi Ambient i assessora en la branca socialista del Govern fins hui. D’aquesta nova àrea dependran la Direcció General d’Administració Local i l’Agència Antidespoblació, que seguiran gestionades per Toni Such i Jeanette Segarra, respectivament.

L’economista Ana Domínguez, portaveu i sotssecretària d’igualtat del partit, serà directora general de relacions amb les Corts Valencianes, mentre que Antonio Torres, que ocupava aquest∫æ càrrec, serà el nou responsable de l’empresa pública que gestiona la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. Amb aquesta remodelació, arranca l’“operació president Puig, tercera ronda”.