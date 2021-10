Carlos Mazón inicia la seua particular campanya electoral en la convenció del PP a València

Si una persona una mica despistada passejara aquests dies per València podria pensar que hi ha convocades unes eleccions prompte. En les últimes setmanes han brollat per la ciutat, fins i tot en les estacions del metro, cartells que anuncien “Carlos Mazón: el president de tots”. El president del PP valencià i de la Diputació d’Alacant vol donar-se a conéixer davant els seus futuribles votants i aprofita tots els mitjans al seu abast, com la convenció nacional que el PP clausura aquest cap de setmana a València.

Mazón, amb un caràcter desenfadat, presumeix d’haver convençut Pablo Casado per celebrar l’acte de tancament en la plaça de bous de València amb una telefonada. La plaça va ser testimoni de les grans victòries dels populars a la ciutat, la Generalitat Valenciana i el Govern d’Espanya, però la crisi del bipartidisme i el declivi electoral de la formació a conseqüència dels casos de corrupció, ningú s’ha atrevit a convocar-hi actes. L’últim míting dels populars davant l’arena va ser el 2015, en la campanya de Mariano Rajoy amb Alberto Fabra i Rita Barberá. L’aforament de les graderies i la pista s’estima en unes 12.000 persones, encara que els populars han assegurat desbordar la xifra en cites anteriors. Aquesta vegada, i amb l’última ampliació d’aforament aprovada per la Generalitat Valenciana, el PP aspira a concentrar-hi 9.000 simpatitzants.

El president de la Diputació d’Alacant, que va voler exercir de mestre de cerimònies de la penúltima jornada de la convenció, apel·la al capital simbòlic de la plaça de bous per als populars i creu que València serà la punta de llança per a la recuperació del govern de la Generalitat Valenciana i el Govern central. Mazón escolta “vents de canvi irreversible” que arriben per la Mediterrània i confia que Pablo Casado serà “el president de la plaça de bous”. En el mateix sentit va insistir la portaveu del PP a l’Ajuntament de València i en les Corts Valencianes, Maria José Catalá, que va remarcar la “necessitat des del punt de vista emocional” i el “simbolisme” de recuperar l’autonomia.

Per a Mazón, el tancament de la convenció del PP va ser la seua oportunitat de donar-se a conéixer. Abrigallat per altres dirigents, especialment pel secretari general, Teodoro García Egea, va aprofitar l’espai per a comunicar les seues intencions i traslladar la seua agenda. En una intervenció en valencià, García Egea va anunciar: “Carles Mazón, seràs president de la Generalitat i amb tu guanyarem la Generalitat”. El dirigent alacantí, que exerceix d’oposició al Consell des de la Diputació, interpel·la constantment Ximo Puig, i el repta a anticipar les eleccions autonòmiques; la seua portaveu en les Corts Valencianes i mà dreta va traslladar el plantejament dilluns en el debat de política general: “Pitge el botó”, li va etzibar Catalá a Puig.

Presentat com el pròxim president de la Generalitat Valenciana en les seues intervencions, el popular va reivindicar davant Pablo Casado la reforma del sistema de finançament autonòmic, un debat que el líder dels populars esquiva. La seua agenda, que desenvoluparà en el tancament de convenció diumenge, es resumeix en tres pilars: transvasament Tajo-Segura, reforma del finançament autonòmic i inversió en infraestructures. Va guardar bales per als socialistes i el seu conclave, titlant Puig d’irrellevant i criticant les seues paraules sobre la convenció, que va definir com “una desfilada de vanitats”. “Jo els done la benvinguda perquè a la meua comunitat tothom és benvingut”, va dir Mazón en referència al 40 Congrés Federal del PSOE, que se celebrarà a València del 15 al 17 d’octubre.

Eclipsat el protagonisme de la jornada per Isabel Díaz Ayuso, que va anunciar la seua decisió clara i meridiana d’apartar-se d’una pugna pel poder que sovint ha alimentat, l’alacantí va anar treballant discretament els preparatius de l’acte del diumenge, on tindran presència altres líders del PP i expresidents com Alberto Fabra i Francisco Camps, a qui es reserva un lloc destacat en la plaça.

Els populars agiten sondejos interns que, asseguren, els donarien la victòria en les Corts Valencianes sumant amb el partit d’ultradreta Vox, encara que aspiren a liderar el parlament en solitari. Curiosament, el mateix sondeig també preveu una altra victòria de l’actual pacte progressista que ha donat lloc al Govern de l’Acord del Botànic, la suma del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida. En els seus comptes a penes ballen dos escons entre blocs, pràcticament empatats en el mostreig electoral, Podem aguantaria en el parlament valencià i Ciutadans desapareixeria, i alimentaria el PP i la ultradreta, però no el PSPV.

Els trànsfugues de Ciutadans també van acudir a abrigallar el president dels populars valencians i tindran presència en el tancament de la convenció. Entre els assistents a les jornades de dissabte va destacar un conegut ‘llanterner’: Emilio Argüeso, senador i exsecretari d’Organització de Ciutadans, l’artificier de la contramoció de censura de Múrcia que va derivar en un degoteig de marxes dels grups parlamentaris. La direcció de Ciutadans el va expulsar el març passat acusant-lo d’incitar al transfuguisme entre els seus càrrecs.

“El futur d’Espanya s’escriu des de València”, va insistir Mazón en la seua intervenció, en referència a l’acte de tancament, que adopta el format d’un míting. Els populars van arrancar la convenció a Galícia, el seu terreny més fèrtil, i la tanquen a la ciutat on fa sis anys van perdre el Govern municipal i autonòmic després de dues dècades de majoria absoluta. Ara aspiren a eixir de la plaça per la porta gran i amb l’orella del bou. Diumenge, tornaran a traure la calculadora electoral. No seran els únics.