Catarroja rescata la bandera republicana que va homenatjar Blasco Ibáñez en el seu enterrament

El trasllat de les restes de Vicente Blasco Ibáñez a València va ser un esdeveniment per a la ciutat. El 1933, cinc anys després de la seua mort, el Govern de la República va organitzar dues expedicions per a traslladar l’escriptor i polític des de França a la seua ciutat natal, amb els mateixos honors militars que correspongueren a un ministre civil, segons els decrets.

L’homenatge pòstum a Blasco Ibáñez va tindre més duració que el de la reina Elisabet II d’Anglaterra. Els actes es van iniciar a França amb la primera expedició terrestre, que va partir el 24 d’octubre, i van culminar el 5 de novembre a València, amb el trasllat definitiu de les seues restes al cementeri municipal. El fèretre es va exposar en salons amb honors en tots dos països, es van organitzar comitives i va ser rebut pel president de la República llavors, Niceto Alcalá Zamora, quan va arribar al port de València en el vaixell Jaime I.

De la veneració a un dels autors més internacionals van participar els municipis més afins al blasquisme, especialment els que l’escriptor havia reflectit en la seua obra. A Catarroja, on el pensament de Blasco Ibáñez, difós a través del seu diari El Pueblo, va ser fonamental per a la creació de l’escola laica, van retre homenatge a l’escriptor amb la seua bandera municipal. Per iniciativa del seu últim alcalde republicà, Fernando Ribes, l’ajuntament va deixar marcat el rostre de l’autor de La barraca i Cañas y barro, ambientats en el seu paisatge característic de l’Albufera, en la insígnia municipal el mateix any del seu trasllat.

El consistori acaba de rescatar la bandera, que estava 90 anys guardada i és una de les poques peces del període republicà que es conserven a Espanya. Una cessió de la família de l’edil republicà permetrà al consistori restaurar la tela, de més de dos metres d’amplària, i l’emblema per a exhibir-lo en les jornades de memòria democràtica que el municipi desenvoluparà a la tardor. La bandera està en bon estat de conservació, segons els primers exàmens, i per al municipi significa recuperar una part de la seua història més recent. Una vegada restaurada, apunta l’edil de Regeneració Democràtica, Martí Raga, serà exposada com a part de les jornades durant aproximadament un any, de manera accessible per a tots els veïns.