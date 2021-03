Un col·lectiu feminista trasllada a la Universitat Jaume I de Castelló denuncies d’assetjament de professors a alumnes

El col·lectiu feminista de Castelló Subversives ha iniciat una sèrie d’accions a la Universitat Jaume I, a qui acusen de “complicitat” amb diversos professors ja expedientats per “comportaments inadequats”. El col·lectiu va recopilar una sèrie de testimoniatges d’alumnes que denuncien assetjament i comentaris que les violenten per part de tres professors i els va posar en coneixement de la vicerectora en una trobada l’any passat. Respecte a un de quart, condemnat per maltractaments, exigeixen el cessament com a docent.

Després de reunir-se amb la vicerectora, que els va emplaçar a presentar una denúncia seguint el protocol de la institució, el col·lectiu va enviar de manera anònima a la Unitat d’Igualtat desenes de comentaris “bavosos”, despectius i situacions violentes per a les alumnes dels professors, “fins i tot arribant als abusos”. Després de presentar els escrits anònims, Subversives ha fet públiques les instàncies presentades i critica la “inacció” dels responsables. “La universitat continua sense escoltar i continua defensant un protocol planificat per a ser inútil, però alhora una llavada de cara per a la institució”, denuncien en xarxes socials.

Les denúncies de les alumnes van des de frases obscenes –en públic i en privat– a l’assetjament sexual. Una alumna denuncia que un dels professors li va lligar les mans en el despatx, una altra que li va fer tocaments durant una tutoria, segons els escrits publicats. Els seus testimoniatges es van exposar en notes en la parada de tramvia al costat de la universitat amb missatges de desenes de professors al gener, recuperant una acció de l’any passat. Un mes després, van empaperar algunes dependències del centre acadèmic amb testimoniatges respecte a tres docents. “Em va dir en el seu despatx: quin cos més bonic” o “ets una xiqueta molt dolenta”, estan entre els missatges que el col·lectiu ha publicat, juntament amb acusacions d’abús sexual.

Dos dels docents acusats ja van ser investigats i expedientats per la universitat després de rebre una denúncia a través de la via habilitada pel protocol antiassetjament vigent des del 2011. Els expedients, formulats a través de sengles denúncies el 2014 i el 2015, van tindre com a conseqüència una suspensió de sou i faena durant tres mesos per “conductes inadequades” que el centre ha preferit no detallar. El tercer va ser condemnat per violència contra la seua parella i va complir la pena, indiquen fonts de l’entorn acadèmic, i del quart no consten denúncies prèvies.

La Universitat demana a les alumnes que hagen pogut patir assetjament que plantegen la denúncia per les vies habilitades i reitera que no ha rebut cap escrit formal. La denúncia, insisteixen, és necessària per a poder activar el protocol i posar en marxa la investigació, “un procediment amb totes les garanties per a perseguir aquestes conductes i emparar les víctimes”. Les alumnes, no obstant això i com es reflecteix en els cartells, no se senten segures per a traslladar-ho de manera formal. “La Universitat no pot començar cap procediment formal, perquè es tracta de denúncies sense identificar. La Universitat, sempre que ha rebut una denúncia pels canals oficials, ha actuat davant els fets denunciats i ha garantit la protecció de la víctima”, insisteix el centre.

El centre reconeix com a assetjament sexual, segons figura en el seu protocol actualitzat el 2020, “qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tinga el propòsit o produïsca l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”. L’annex afig a la definició: “Comentaris i observacions insinuants i comprometedores sobre l’aparença o l’aspecte”, “mirades o gestos de caràcter sexual que incomoden” i “contacte físic deliberat, no sol·licitat i innecessari, com per exemple tocaments, fregaments, colps o pessics”.