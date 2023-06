Compromís acorda presentar-se a les generals amb Sumar amb marca pròpia i autonomia

Cap de llista per València, els números dos en les tres circumscripcions, autonomia dels diputats i agenda valenciana (finançament autonòmic i reivindicació d'infraestructures i inversions). Es dirà 'Compromís-Sumar: Sumem per Guanyar' i és l'acord que la coalició valencianista ratifica aquest divendres. Les executives d'Iniciativa i Més ja han donat el vistiplau. També l'Executiva de Compromís, òrgan de Govern de la militància, que ho ha aprovat pràcticament per unanimitat, amb una abstenció. Ara passa pels òrgans de representació de la militància, en una votació que finalitza a les 16 hores d'aquest divendres.

El valencià ha sigut un dels territoris més complexos de negociar per a la plataforma, que fins a la nit de l'últim dia no comptava amb un preacord. El número u per Alacant serà de Sumar, el de Castelló un candidat de consens entre les forces que concórreguen juntes. Després d'una llarga nit de negociacions, a 14 hores que expire el termini per a presentar les coalicions electorals per al pròxim 23 de juliol, els tres partits que conformen Compromís aproven el pacte amb Yolanda Díaz per a anar plegats. Els valencianistes reconeixen a Díaz com a candidata a la presidència del Govern, aquesta els promet autonomia dels diputats en les seues decisions.

“Obrim una finestra a l'esperança”, han manifestat els portaveus de la coalició valencianista, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, després de l'executiva que ha donat el vistiplau a l'acord. “La majoria social ens va interpel·lar en les passades eleccions (28M) a una cosa molt senzilla: tornar a posar l'esperança damunt de la taula enfront dels quals volen tornar al dolor que representa el bipartidisme, que no pot ser una aposta de futur. Aqueixa força transformadora que vam saber llegir molt bé en 2015”, apunten els coportaveus, que es mostren il·lusionats respecte al que l'acord significa per al seu espai polític. L'aliança amb Sumar, apunten, “és una oportunitat per a donar una majoria política” que “avance en drets i llibertats, justícia social, lluita contra el canvi climàtic” i en la lluita feminista.

Compromís arriba al divendres amb gran part de les seues pretensions complides. Se'ls reconeix com a força de referència en el territori valencià, tindran representació majoritària en els llocs d'eixida (després hi haurà llistat cremallera amb Sumar), s'introdueix la seua agenda política (les reivindicacions que han sigut marca dels valencianistes en el Congrés), els parlamentaris tindran autonomia i en el registre de la candidatura figuraran primer. El nom no és un assumpte fútil, condiciona el funcionament del grup parlamentari a nivell tècnic i econòmic.

L'acord arriba després d'una llarga nit, fermall final a una setmana encara més llarga en la negociació amb els de Díaz, que al seu torn negociaven amb Podem. La proposta de la comissió negociadora passa primer pels òrgans de cada partit i després per la taula de la coalició.

Una de les condicions del pacte va ser la bilateralitat: Compromís negocia amb Sumar, no amb la resta de partits que el conformen. El dijous a última hora la direcció de Podem va llançar un ultimàtum a Sumar: anirien separats en les llistes de la Comunitat Valenciana perquè, van denunciar, Compromís ocupava els caps de cartell en les circumscripcions i van insistir que la formació els veta. Compromís, per part seua, insisteix que no ha vetat a cap partit i interpreta aqueix missatge com una forma de pressió entre els de Belarra i els de Díaz. Els valencianistes afigen que no s'està parlant de les llistes i que tampoc han negociat res amb Podem, per la qual cosa van mostrar sorpresa davant les paraules de la direcció morada.

Diversos dies arrere, càrrecs locals de Podem van demanar la integració a Sumar i que la cúpula valenciana s'apartara de les negociacions. La notícia de la seua direcció nacional els va deixar estupefactes, atés que hores abans Podem va anunciar una consulta a la militància sobre l'acord amb Sumar. Fonts de la formació morada apunten a María Teresa Pérez, directora general de Joventut, com la proposta per a encapçalar la llista per Alacant, encara que altres espais prefereixen a Carlos Bernabé, portaveu de la candidatura conjunta a Oriola. En virtut de l'acord entre Compromís i Sumar, el cap de llista per aquesta circumscripció el tria la plataforma de Díaz, que pot plantejar “a qui considere”.